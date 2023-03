fot. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Lech Poznań stoi przed szansą wywalczenia awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy

Na temat potyczki mistrza Polski z wicemistrzami Szwecji wypowiedział sie Zbigniew Boniek w rozmowie z Weszlo.com

67-latek nie szczędził krytycznych słów w kierunku krytyków Kolejorza

“To jest nasza narodowa cecha”

Lech Poznań cały czas liczy się w grze o miejsce premiowane gra w eliminacjach do europejskich pucharów przez PKO Ekstraklasę. Na dzisiaj jednak najważniejsze dla Kolejorza jest to, aby zaistnieć w Lidze Konferencji Europy. Głos w sprawie zabrał wiceprezydent UEFA.

– Ekscytujemy się wynikami z przeszłości Górnika, Widzewa czy Legii i słusznie, a prawda jest taka, że sukces Lecha będzie podobny. Ćwierćfinał Ligi Konferencji porównałbym do ćwierćfinału nieistniejącego dziś Pucharu Zdobywców Pucharów albo do starego Pucharu UEFA. Jeżeli wejdą do ćwierćfinału, to będzie naprawdę duży sukces – przekonywał Zbigniew Boniek cytowany przez Weszlo.com.

Djurgardens IF – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2023) Djurgardens IF – Lech Poznań, typy i przewidywania Podopieczni Johna van den Broma przystąpią do czwartkowej batalii w dobrych nastrojach. Lech Poznań tydzień temu pokonał aktualnych wicemistrzów Szwecji (2:0). Jednocześnie jest nieco bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Djurgardens nie zamierza jednak składać broni, mając nadzieję, że wykorzysta atut własnego boiska. Szwedzki team przed Czytaj dalej…

– Tym razem można się spodziewać, że to szwedzki zespół będzie przeważać. Zaliczka jest całkiem niezła, natomiast my jesteśmy mistrzami w umniejszaniu czy dewaluacji wszystkiego i wszystkich. To jest nasza cecha narodowa. Jak przegramy z kimś 0:5, na przykład z Niemcami w jakimś roczniku juniorskim, to zadowoleni są hejterzy, bo w końcu mogą wszystko krytykować. A jak wygramy z kimś 5:0, to nie ma to żadnego znaczenia, bo to nie piłka profesjonalna – dodał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Starcie Djurgardens – Lech zacznie się o godzinie 18:45. Mecz odbędzie się na Tele2 Arena.

Czytaj więcej: Po awans w szwedzkim kotle. Przewidywane składy na mecz Djurgardens – Lech Poznań