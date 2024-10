Betis ma się czego bać? Goncalo Feio o swoich metodach pracy

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio przed spotkaniem Legia Warszawa – Real Betis

Legia Warszawa zaczyna rywalizację w europejskich pucharach w czwartkowy wieczór. Już w pierwszej kolejce Ligi Konferencji poprzeczka przed Wojskowymi będzie zawieszona wysoko, bo na drodze stołecznej ekipy stanie Real Betis. Przed tym starciem głos zabrał szkoleniowiec ekipy z Warszawy. Wypowiedział się między innymi na temat składu na starcie z przedstawicielem La Liga.

– Proces podejmowania decyzji o składzie jest złożony. Są to zmiany planowane. Wielokrotnie mówiłem, że chcemy mieć dwa ustawienia, którymi będziemy mogli rotować. Słabszy występ z Pogonią Szczecin pomógł podjąć decyzję o zmianie ustawienia. Najważniejsi w piłce są piłkarze – przekonywał Goncalo Feio.

– Ja jako trener czuję się swobodnie w systemach taktycznych, nie mam jednego systemu. Moją rolą i sztabu jest znalezienie odpowiedniego systemu dla piłkarzy, tak by oni też czuli się swobodnie. W meczu z Górnikiem Zabrze zmieniliśmy ustawienie ze względu na to, jak gra Górnik. Przed meczem z Pogonią planowaliśmy zmianę na mecz z Górnikiem Zabrze, zawsze działamy z wyprzedzeniem. Piłka jest dynamiczna i jest to normalne – dodał Portugalczyka.

Szkoleniowiec warszawskiej drużyny pozwolił sobie też na kilka zdań w kierunku rywala. Nie szczędził pochwał na temat trenera Los Verdiblancos. – Trener Manuel Pellegrini to jeden z najbardziej utytułowanych, jeśli nie najbardziej utytułowany, trenerów którzy gościli na naszym stadionie. Real Betis lubi narzucać swój styl, utrzymywać się przy piłce, niezależnie od przeciwnika. Adaptujemy pewne rzeczy w przygotowaniu do meczu, ale chcemy mieć swoją tożsamość. Wiemy, że chcemy wygrywać w dany sposób. Będąc wierni ideałom, w które wierzymy – mówił Goncalo Feio.

Portugalski trener objął stery nad Legią w kwietniu tego roku. Tymczasem nie milkną spekulacje, że mecze z Realem Betis i Jagiellonią Białystok mogą zdecydować o losie szkoleniowca. Goncalo Feio jak na razie prowadził Wojskowych w 23 meczach, notując w nich 13 zwycięstw, sześć remisów i cztery porażki.

