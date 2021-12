Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

O godzinie 18:45 wystartowało osiem pojedynków Ligi Europy. Z grupy, w której była Legia Warszawa, awansowały Spartak Moskwa i Napoli. Tymczasem Real Sociedad wyrzucił PSV do Ligi Konferencji. Niespodziewanie Royal Antwerp na koniec grupowych zmagań odniósł pierwsze zwycięstwo. Tym samym wstydliwą porażkę zaliczył Olympiakos.

Baskowie grają dalej, Antwerpia w dobrym stylu pożegnała się z pucharami

Pierwsza połowa w San Sebastian była wyrównana. Momentami to PSV było bliżej strzelenia gola. Szczęście do Realu Sociedad uśmiechnęło się jednak przed przerwą. Wówczas sędzia wskazał na wapno, a rzut karny na bramkę zamienił Oyarzabal. Gospodarze wyszli zmotywowani na drugą połowę, ponieważ potencjalny remis niczego nie zapewniał hiszpańskiej ekipie. Niespodziewanie piłkarze z Eindhoven zostali zepchnięci do głębokiej defensywy, co brutalnie wykorzystał Real Sociedad strzelając jeszcze dwa gole i awansował do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Natomiast Olympiakos pewny już awansu zaliczył wpadkę z najsłabszą drużyną w grupie. Royal Antwwerp wyszedł na prowadzenie już po siedmiu minutach i utrzymał korzystny rezultat do końca. Taki rezultat nie pomógł Belgom wywalczyć chociaż trzeciej lokaty, z kolei Grecy grają dalej i już w poniedziałek poznają swojego rywala w 1/16 finału.

Wyniki i gole 6. kolejki Ligi Europy (mecze o godzinie 18:45)

Real Sociedad – PSV 3:0 (1:0)

Oyarzabal (43′, 62′), Sorloth (93′)

Antwerp – Olympiakos 1:0 (1:0)

Balikwisha (7′)

Fenerbache – Eintracht 1:1 (1:1)

Berisha (42′) – Sow (29′)

Lyon – Rangers 1:1 (0:1)

Bassey (49′) – Wright (42′)

Sparta Praga – Brondby 2:0 (1:0)

Hancko (43′), Hlozek (49′)

Strum Graz – Monaco 1:1 (1:1)

Janstcher (6′) – Volland (30′)

Legia – Spartak 0:1 (0:1)

– Bakajew (17′)

Napoli – Leicester 3:2 (2:2)

Ounsa (4′), Elmas (24′, 53′) – Evans (27′), Dewsbury Hall (33′)