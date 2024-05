Alonso i Gasperini gotowi na finał Ligi Europy. Wyjściowe składy na mecz Atalanta – Bayer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso lekko namieszał w składzie, Atalanta na galowo

Przed nami ostatni decydujący mecz w rozgrywkach Ligi Europy w sezonie 2023/2024. Na Aviva Stadium w Dublinie w walce o trofeum zmierzą się Atalanta oraz Bayer Leverkusen. Dla La Dei jest to pierwsza w historii szansa na zwycięstwo w europejskich pucharach. Natomiast Aptekarze będą walczyć o pierwsze od trzydziestu sześciu lat trofeum w Europie. Zarówno Xabi Alonso, jak i Gian Piero Gasperini zdecydowali się postawić na sprawdzonych zawodników. Hiszpan i Włoch desygnowali do gry najlepszych graczy, jakich mają do dyspozycji. Oto kogo wybrali szkoleniowcy do wyjściowego składu na mecz Atalanta – Bayer.

Xabi Alonso w wyjściowej jedenastce zdecydował się postawić między słupkami na Mateja Kovara, który regularnie bronił w europejskich pucharach. Ponadto niespodziewanie na ławce rezerwowych znalazł się najlepszy snajper zespołu Victor Boniface. Miejsce nigeryjskiego napastnika na szpicy zajmie Amine Adli. Reszta zawodników to podstawowi gracze pierwszego składu, więc na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Florian Wirtz, Jeremie Frimpong czy Granit Xhaka.

Atalanta na finałowy mecz wyjdzie w najmocniejszym zestawieniu. Gian Piero Gasperini postawił na sprawdzoną jedenastkę. Miejsce w bramce zajął Juan Musso, zaś przed nim w obronie zagrają Hien, Djimsiti oraz Kolasinać. Za kreowanie akcji w środku pola odpowiedzialny będzie Teun Koopmeiners oraz Ederson. Z kolei ciężar zdobywania bramek spoczywać będzie na tercecie De Ketelaere – Scamacca – Lookman.

The Atalanta team aiming to make history 📋#UELfinal pic.twitter.com/PdhCdZWzwL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024

Wyjściowe jedenastki na mecz Atalanta – Bayer:

Atalanta: Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Scamacca, Lookman

Bayer: Kovar – Tapsoba, Stanisic, Tah – Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie – Grimaldo, Wirtz – Adli