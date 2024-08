Wisła Kraków zdeklasowana w Wiedniu, Rapid rozbił Białą Gwiazdę [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Anton Chichkan

Wisła Kraków zmieciona z planszy w meczu przeciwko Rapidowi Wiedeń

Wisła Kraków przystępowała do czwartkowej potyczki z Rapidem Wiedeń, mając nadzieję na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Tydzień teamu zespół Kazimierza Moskala przegrał tylko jednym trafieniem z Austriakami (1:2). Biała Gwiazda marzyła zatem o awansie do kolejnej fazy rozgrywek.

Pierwsza odsłona rywalizacji okazała się dla krakowskiej ekipy rzezią niewiniątek. Nawet najwięksi pesymiści w związku z występem Wisły na arenie międzynarodowej nie spodziewali się tak koszmarnej pierwszej połowy w wykonaniu 13-krotnych mistrzów Polski. Rapid już w szóstej minucie otworzył wynik meczu, a bramkę na 1:0 zdobył Guido Burgstaller. 35-latek dobił strzał jednego ze swoich kolegów z zespołu. Z kolei w 24. minucie prowadzenie wiedeńczyków podwyższył Beljo. Tym razem zawodnik gospodarzy wykorzystał sytuację oko w oko z golkiperem Białej Gwiazdy.

Tymczasem w 30. minucie swojego drugiego gola w spotkaniu strzelił Burgstaller. Doświadczony napastnik dubletem się jednak nie zadowolił i 35. minucie dołożył kolejne trafienie, kompletując hat-tricka. Z kolei piąty gol dla Rapidu padł w 45. minucie. Wówczas piłkę do siatki skierował Serge-Philippe Raux-Yao. Tym samym już po pierwszej praktycznie losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte.

Wisła Kraków rozbita! 🤯



Rapid Wiedeń prowadzi już 4:0! To jest DEKLASACJA ❌



📺 TV 4, Polsat Sport 3, PS Premium 2

📲 Polsat Box Go#RAPWIS pic.twitter.com/PFOujpIz3D — Polsat Sport (@polsatsport) August 1, 2024

Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Gospodarze nie mieli już ambicji, aby jeszcze bardziej pastwić się nad ekipą z Betclic 1 Ligi. Z kolei wiślacy z podciętymi skrzydłami marzyli o tym, aby sędzia zakończył zawody. W każdym razie gol na 6:0 finalnie padło. Rezultat rywalizacji podwyższył Christoph Lang. Gości stać było tylko na honorowe trafienie Angela Rodado w 80. minucie. W każdym razie ekipa z Krakowa po przegranej 1:6 zakończyła zmagania w eliminacjach do Ligi Europy. Niemniej drużyna Kazimierza Moskala będzie rywalizować jeszcze w eliminacjach do Ligi Konferencji, gdzie czeka ją dwumecz ze Spartakiem Trnawa. Zanim jednak do tego dojdzie, to w niedzielę wiślacy zmierzą się w lidze ze Zniczem Pruszków.

Rapid Wiedeń – Wisła Kraków 6:1 (5:0)

1:0 Guido Burgstaller 6′

2:0 Beljo 24′

3:0 Guido Burgstaller 30′

4:0 Guido Burgstaller 35′

5:0 Serge-Philippe Raux-Yao 45′

6:0 Christoph Lang 78′

6:1 Angel Rodado 80′