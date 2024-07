fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Kacper Duda i Enis Fazlagic z kontuzjami

Wisła Kraków jest aktualnie w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Już w tym tygodniu 13-krotni mistrzowie Polski wrócą do grania, mierząc się z FK Llapi na europejskiej scenie. Przed spotkaniem eliminacyjnym do Ligi Europy kontuzji doznało dwóch graczy.

“Pomocnik Wiślaków – Kacper Duda – doznał stłuczenia nerki, którego nabawił się podczas treningu. Wstępna diagnoza zakłada przerwę 6-8 tygodni. Z urazem przywodziciela zmaga się natomiast Enis Fazlagić, który poddany został rehabilitacji. Od jej przebiegu zależy powrót do treningów, który wstępnie szacowany jest za 2-3 tygodnie” – brzmi oficjalny komunikat klubu opublikowany na stronie internetowej WislaKrakow.com.

Krakowska ekipa swój czwartkowy mecz na stadionie przy ulicy Reymonta zacznie o godzinie 20:30. Rewanż odbędzie się tydzień później. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Tymczasem ligowe granie w Betclic 1 Lidze zawodnicy Kazimierza Moskala zaczną od drugiej kolejki. Mecz z ŁKS-em został przełożony w związku z prośbą klubu z Krakowa. Wisła zatem pierwsze spotkanie ligowe w sezonie 2024/2025 rozegra 28 lipca, mierząc się w roli gospodarza z Polonią Warszawa.

W trakcie okresu przygotowawczego wiślacy rozegrali dwa spotkanie kontrolne. Przegrali z Puszczą Niepołomice (0:1). Pokonali natomiast Hutnik Kraków (3:0).

