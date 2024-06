UEFA zadecydowała. Wisła Kraków musi zmienić plany w LE

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

Wisła Kraków: decyzja UEFA ws. gospodarza pierwszego meczu el. LE

Wisła Kraków rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Europy od dwumeczu z KF Lapi. To ekipa z Kosowa podczas ceremonii UEFA została wylosowana jako pierwsza, co oznaczało, że zmagania w tej parze rozpoczną się starciem w Podujevie. Jednak dwa dni później europejska federacja podjęła decyzję, która “odwraca” gospodarzy.

Tak brzmi oficjalny komunikat Wisły:

– Zgodnie z decyzją UEFA – podjętą na podstawie art. 24 regulaminu Ligi Europy, który uprawnia do zmiany terminu i kolejności rozgrywanych spotkań – pierwszy mecz I rundy eliminacji do Ligi Europy pomiędzy Wisłą a KF Llapi 1932 rozegrany zostanie 11 lipca w Krakowie.

Co znajdziemy w artykule 24 podpunkt drugi?

– Administracja UEFA decyduje o datach meczów i zmianach terminarza na podstawie indywidualnych przypadków i zgodnie z obowiązującymi zasadami ustalonymi przez Komisję Rozgrywek Klubowych. W każdym przypadku administracja UEFA zastrzega sobie prawo do narzucenia daty meczu, jeśli wymagają tego okoliczności.

To oznacza, że mecz Wisła Kraków – KF Llapi odbędzie się 11 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Reymonta, natomiast starcie KF Llapi – Wisła Kraków, a więc rewanż, zostanie rozegrany tydzień później, czyli 18 lipca na Stadion Zahir Pajaziti w Podujevie.

Zobacz także: Wisła Kraków poznała rywala w II rundzie eliminacji Ligi Europy. Miała szczęście