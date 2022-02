Ter Stegen: Mogę poprawiać swoją grę

Pressfocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

W trakcie konferencji prasowej przed meczem rewanżowym z Napoli głos zabrał Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz opowiedział o swoim stanie zdrowia. W ostrych słowach skomentował także krytykę, jaka płynie w jego stronę z hiszpańskich mediów.

Marc-Andre ter Stegen nie znajduje się w tym sezonie w najlepszej dyspozycji

Barca traci dużo bramek i często Niemiec jest jednym z obwinianych za to

Przed meczem z Napoli bramkarz opowiedział o swoich odczuciach względem poprawy gry

Zachować czyste konto w Neapolu trudnym wyzwaniem

W meczu na Camp Nou mimo ogromnej przewagi, FC Barcelona zremisowała jedynie 1:1 z Napoli w ramach 1/16 Ligi Europy. Zbyt wiele pracy nie miał w meczu Marc-Andre Ter Stegen, który interweniował skutecznie przy strzale Piotra Zielińskiego, jednak przy dobitce był już bez szans. Zapytany na konferencji prasowej został o m.in sytuację Ousmane’a Dembele, a także krytykę pod swoim adresem.

– Dembélé ma ważny kontrakt do końca sezonu, a klub chciał z nim przedłużyć umowę. My chcemy, został, ponieważ ma wielkie możliwości. Chcemy z tego skorzystać. Ostatecznie decyzja należy do niego i do klubu. To nie moja sprawa. Mogę tylko powiedzieć, że jest to zawodnik, który potrafi zrobić różnicę, i któremu będzie szło dobrze w każdej drużynie na świecie. Chciałbym, aby z nami został i myślę, że cała grupa podziela to zdanie – stwierdził Niemiec.

– Nie przywiązuje też dużej wagi do tego, co czytam. Każdy może mieć własną opinię. Taka jest praca dziennikarzy i taki jest futbol. Koniec końców to ja analizuję mecze i widzę, co robię źle. Robię tak, odkąd zacząłem grać w piłkę. Mogę poprawiać swoją grę i lepiej zachowywać się w sytuacjach, których doświadczyłem wcześniej. Czuję się dobrze i jestem spokojny. Wy, dziennikarze, wykonujecie swoją pracę. To normalne, nie przeszkadza mi to. Ja skupiam się na tym, co należy do mnie – dodał.

Barca zmierzy się z Napoli 24 lutego o godzinie 21:00 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.

