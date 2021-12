PressFocus Na zdjęciu: Luquinhas

Po emocjach związanych z walką o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w czwartek poznamy komplet zespołów, które zagrają fazie pucharowej Ligi Europy. Wśród drużyn, które mają na to szanse znajduje się Legia Warszawa.

Mimo fatalnej postawy w rozgrywkach ligowych Legia Warszawa zachowuje szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Europy

W czwartek rozegrane zostaną spotkania 6. kolejki, w których zapadną ostatnie rozstrzygnięcia we wszystkich grupach

Obecnie awans do fazy pucharowej Ligi Europy, poza drużynami spadającymi z Ligi Mistrzów, zapewniło sobie 10 drużyn

Liga Europy – zasady wyjścia z grupy

W fazie grupowej Ligi Europy rywalizują 32 drużyny, które są podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Awans do fazy pucharowej tych rozgrywek wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Bardzo duże znaczenie ma miejsce, z którego dana drużyna wywalczy awans, ponieważ zwycięzcy grup automatycznie trafią do 1/8 finału, podczas gdy zespoły z drugich miejsc będą musiały wcześniej rywalizować w 1/16 finału.

Z niczym nie pozostaną również drużyny, które rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy zakończą na trzecim miejscu. Uzyskają bowiem prawo do kontynuowania przygody z europejskimi pucharami w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Liga Europy – kto już awansował?

Pierwsze miejsce w swoich grupach zagwarantowały sobie jak do tej pory cztery zespoły. Już teraz pewne udziału w 1/8 finału mogą być drużyny Olympique Lyon, AS Monaco, Bayeru Leverkusen i West Hamu United. Rundę wcześniej do gry przystąpią Rangers i Real Betis.

Wiosną na boiskach Ligi Europy zobaczymy także drużyny Eintrachtu Frankfurt, Olympiakosu Pireusu, Galatasaray Stambuł i Lazio, ale w ich grupach D i E cały czas trwa walka o pierwsze i drugie miejsce.

Legia Warszawa – szanse na wyjście z grupy

Polskich kibiców najbardziej interesuje rywalizacja w grupie C, w której występuje Legia Warszawa. Jest to jednak z dwóch grup w których nie poznaliśmy jeszcze żadnego rozstrzygnięcia.

W grze o awans pozostają wszystkie cztery drużyny, dlatego też czwartkowe mecze ostatniej kolejki zapowiadają się niezwykle ciekawie. Z jednej strony sytuacja w walce o awans jest skomplikowana, z drugiej strony z punktu widzenia Legii Warszawa bardzo prosta.

Legia w dotychczasowych pięciu meczach zapisała na swoim koncie sześć punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Do prowadzącego obecnie Leicester City traci jednak tylko dwa punkty. W przypadku Legii możliwe są tylko dwa warianty – zajęcie przez nią drugiego lub czwartego miejsca. Fani mistrzów Polski z pewnością liczą na pierwszy scenariusz, do którego realizacji potrzebne jest spełnienie jednego warunku. Jest nim zwycięstwo w meczu ze Spartakiem. Zdobywając w tym meczu trzy punkty drużyna Marka Gołębiewskiego będzie kontynuowała wiosną przygodę z europejskimi pucharami.

Remis lub porażka w meczu ze Spartakiem oznaczać będzie zakończenie rywalizacji na czwartej lokacie i pożegnanie się z areną międzynarodową.

Grupa C – sytuacja w grupie

Powyżej przedstawiliśmy scenariusze na ostatnią kolejkę dotyczące Legii Warszawa. Jak natomiast wygląda to w przypadku pozostałych zespołów z grupy C? Wszystkie mają szanse na zakończenie rywalizacji na pierwszym miejscu. Na papierze w najlepszej sytuacji jest oczywiście Leicester City, które w przypadku pokonania Napoli w wyjazdowym meczu, na pewno zajmie pierwsze miejsce bez oglądania się na wynik drugiego meczu. Pierwszą lokatę Leicester zajmie również w sytuacji, jeżeli oba czwartkowe spotkania zakończą się remisem. W przypadku porażki w Neapolu i remisu w meczu Legii ze Spartakiem drużyna Brendana Rodgersa zajmie drugie miejsce.

Spartak awansuje z pierwszego miejsca tylko w przypadku pokonania Legia, przy jednoczesnej stracie punktów Leicester w Neapolu. Druga lokata przypadnie Spartakowi, jeżeli oni i Leicester w czwartek zwyciężą lub w obu meczach padnie remis.

W podobnej sytuacji jest Napoli, które do awansu także potrzebuje zwycięstwa. Pierwszą lokatę zajmą w przypadku zwycięstwa, przy jednoczesnym potknięciu Spartaka w Warszawie. Podopieczni Luciano Spalletiego wywalczą awans z drugiego miejsca, jeżeli czwartkowe mecze zakończą się wygranymi Napoli i Spartaka.

Liga Europy – sytuacja w pozostałych grupach

W grupie A pierwszego miejsca pewny jest Olympique Lyon, natomiast druga lokata na pewno przypadnie szkockiemu Rangers. W bezpośrednim pojedynku o trzecie miejsce zmierzą się drużyny Sparty Praga i Broendby Kopenhaga. Czeską ekipę w pełni zadowala w tym meczu remis.

Z pierwszego miejsca w grupie B awans zapewnione ma już AS Monaco, natomiast o drugą lokatę rywalizację rozstrzygną między sobą drużyny Realu Sociedad i PSV Eindhoven. Holendrzy utrzymają drugie miejsce, jeżeli unikną porażki w San Sebastian.

W grupie D zapewnione miejsce w pierwszej dwójce mają drużyny Eintrachtu Frankfurt i Olympiakosu Pireus. W ostatniej kolejce zagrają na wyjazdach odpowiednio z Fenerbahce Stambuł i Royal Antwerp. Eintracht zajmie pierwszą lokatę, jeżeli nie przegra w Turcji lub jeżeli swojego spotkania nie wygra Olympiakos.

W grupie E sytuacja jest podobna, bowiem miejsca w pierwszej dwójce pewne są drużyny Galatasaray Stambuł i Lazio Rzym. W czwartek zmierzą się ze sobą na Stadio Olimpico. Turcy zajmą pierwsze miejsce, jeżeli uda im się uniknąć porażki. Wygrana Lazio pozwoli mu awansować z pierwszego miejsca.

W czwartek emocji nie powinno zabraknąć w meczach grupy F, w której o awans cały czas walczą trzy drużyny. Wszystkie mają szanse na zajęcie pierwszego miejsca. Liderem grupy jest Crvena Zvezda Belgrad (10 punktów), która wyprzedza Sporting Braga (9) i FC Midtjylland (8). W najlepszej sytuacji są oczywiście Serbowie, ale zarówno oni, jak i ich czwartkowy rywal – Sporting Braga, nie mogą kalkulować i muszą walczyć o pełną pulę. Duńczycy z Midtjylland, aby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc muszą spełnić podstawowy warunek – odnieść zwycięstwo w spotkaniu z Ludogorcem Razgrad.

Wszystkie rozstrzygnięcia zapadły w grupie G. Z pierwszego miejsca awans wywalczy Bayer Leverkusen, z drugiego Real Betis, natomiast na trzecim miejscu uplasuje się Celtic.

W grupie H fotel lidera zarezerwowany jest dla West Hamu United, ale za jego plecami nadali toczy się walka o drugie miejsce. Rywalizują o nie zespoły Dinama Zagrzeb i Racing Genk. Chorwatów w ostatnim meczu z Młotami satysfakcjonować będzie remis, podczas gdy Genk musi nie tylko wygrać, ale liczyć również na porażkę Dinama.

Liga Europy – kursy bukmacherskie

