W czwartek Manchester United w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Europy zmierzy się z Romą. Menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer podczas przedmeczowej konferencji prasowej podkreślał, że darzy rywala swojego zespołu ogromnym szacunkiem.

Solskjaer zapewnia o szacunku do Romy

Temat szacunku do Romy ze strony Solskjaera pojawił się bezpośrednio po wywalczeniu przez Manchester United awansu do półfinału. Szkoleniowiec zespołu z Old Trafford pytany wówczas o klub ze stolicy Włoch stwierdził między innymi, że “ich nie zna i nie wie jak grają”. Komentarze norweskiego szkoleniowca nie spodobały się kibicom Romy, którzy na terenie ośrodka treningowego swojego klubu wywiesili plakaty ze zdjęciem Solskjeara i tekstem “upewnijcie się, że będzie o nas pamiętał”.

Solskjaer w środę odniósł się do swoich wcześniejszych słów i kontrowersji, które wywołały. – To było zaraz po meczu i po tym wszystkim, po prostu poczułem ulgę, że awansowaliśmy. Oczywiście oglądałem ich występy, ale nie analizowałem ich dogłębnie. To nie było nic związanego z brakiem szacunku. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Mam do nich ogromny szacunek – powiedział szkoleniowiec Manchesteru United podczas konferencji prasowej, cytowany przez ESPN.

– To fantastyczny klub z wielką historią. Mam w domu dwie cenne rzeczy: koszulki Tottiego i De Rossiego, które wymieniłem z nimi i są podpisane. Znam więc ich historię, znam ich jakość – powiedział Solskjaer. – Gdy Smalling grał u nich w poprzednim sezonie, dokładnie ich obserwowaliśmy. Gdy pozyskali Chrisa na stałe, nie oglądaliśmy ich już tak często, ale przeanalizowaliśmy ich bardzo dokładnie od momentu losowania. Jesteśmy na nich gotowi – dodał.

Manchester United celuje w finał

Manchester United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera nie grali jeszcze w żadnym finale, choć kilkakrotnie meldowali się w półfinałach różnych rozgrywek. W poprzedniej edycji Ligi Europy zostali na tym etapie wyeliminowani przez Sevillę.

– Piłkarze mają za sobą kolejny rok, są bardziej doświadczeni, przeszli przez trudne chwile. Kiedy zbliżasz się do końca sezonu, najważniejsze jest dotarcie do ważnych spotkań, bycie w dobrej formie i posiadanie pewności siebie i wiary. Tak jak my teraz – powiedział Solskjaer. – Udało nam się dojść do pięciu półfinałów w ciągu nieco ponad jednego sezonu, ale oczywiście teraz chcielibyśmy przejść całą drogę – dodał szkoleniowiec.

Czwartkowe półfinałowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

