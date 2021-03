Solskjaer: konsekwencja w działaniu może dać trofea Man Utd

Manchester United dzisiaj wieczorem zmierzy się w arcyciekawie zapowiadającym się spotkaniu z Milanem. Czerwone Diabły przystąpią do tej potyczki z Paulem Pogbą, Donnym van de Beekiem i Davidem De Geą. Ostatecznie jednak w szeregach angielskiej ekipy zabraknie Edinsona Cavaniego.

Czerwone Diabły vs Ibra

Manchester United będzie rywalizował dzisiaj między innymi ze Zlatanem Ibrahimoviciem, który ma zagrać w koszulce Rossonerich w dzisiejszym boju. Chociaż Szwed na pewno nie jest gotowy na grę w całym meczu. Gotowy do gry ma być też Ismael Bennacer. Tymczasem wyłączeni z gry mają być: Alessio Romagnoli, Ante Rebić, Davide Calabria i Rafael Leao.

Ciekawej wypowiedzi udzielił natomiast przed dzisiejszym starciem opiekun Czerwonych Diabłów, który przekonywał, że jego zespół poczynił postępy w grze i to go cieszy, niezależnie od tego, czy drużyna wygra jakieś trofeum, czy nie. Ostatnie sukcesy Man Utd zanotował w sezonie 2016/2017, gdy pod dowództwem Josem Mourinho wygrywał Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej.

– Widząc kulturę gry swojej drużyny, dostrzegam znaczną poprawę w postawie swojego zespołu. To efekt codziennej pracy. Zawodnicy wzięli na swoje barki oczekiwania. Myślę, że warto oceniać, jak duża poprawa ma miejsce w naszej grze – przekonywał Ole Gunnar Solskjaer cytowany przez BBC.

– Mamy aktualnie 12 punktów więcej niż w tym samym czasie w poprzedniej kampanii. Oczywiście wszyscy chcemy wywalczyć trofea. Czasem jest jednak tak, że trofea ukrywają to, co tak naprawdę dzieje się w klubie – kontynuował Norweg.

– My skupiamy się na tym, aby robić postępy. Jeśli będziemy je robili nadal, to wraz z tymi postępami przyjdą dobre wyniki, a to da nam dostęp do trofeów. Jestem pewny, że znów pojawią się kolejne sukcesy w klubue. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest konsekwencja w działaniu – podsumował opiekun Man Utd.

Statystyki przed meczem AC Milan – Manchester United

Czerwone Diabły, gdy nie wygrywały pierwszego spotkania w fazie play-off w europejskich pucharach, to odpadały sześć razy z rozgrywek na osiem ostatnich tego typu batalii. W tym także z Milanem w sezonie 2004/2005

Milan wygrał cztery z pięciu meczów u siebie z Manchesterem United w europejskich pucharach. Każde z tego typu starć miało jednak miejsce w ramach Pucharu Europy / Ligi Mistrzów

Manchester United wygrał dwa ostatnie mecze wyjazdowe z włoskim przecwnikiem w europejskich pucharach. Po raz ostatni miało to miejsce w starciu z Juventusem w listopadzie 2018

Milan zachował tylko jedno czyste konto w ostatnich dziewięciu meczach u siebie w europejskich pucharach (w tym w eliminacjach), strzelając sześć goli w ostatnich trzech meczach w Lidze Europy w tym sezonie

Bruno Fernandes z Manchesteru United zdobył siedem bramek w ostatnich siedmiu wyjazdowych meczach w Lidze Europy. Passa zaczęła się w listopadzie 2018 roku, gdy zawodnik bronił jeszcze barw Sportingu Lizbona. Żaden zawodnik nie strzelił więcej goli na stadionie rywali w tym czasie niż Portugalczyk (Yusuf Yazici również ma siedem zdobytych bramek na koncie)

AC Milan Manchester United 3.45 3.50 2.25 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 18. marca 2021 13:55 .



