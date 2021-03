Ole Gunnar Solskjaer był rozzłoszczony faktem, że Manchester United pozwolił sobie na utratę prowadzenia w końcówce meczu z Milanem (1:1), a także kontuzją Anthony’ego Martiala.

Solskajer: broniliśmy się za głęboko

Pomimo, że w trakcie czwartkowego spotkania Ligi Europy Manchester United nieco ustępował na boisku Milanowi, długo prowadził po debiutanckim golu Amada Diallo. Kiepska gra obronna przy stałych fragmentach gry kosztowała jednak Czerwone Diabły utratę prowadzenia w końcówce po trafieniu Simona Kjaera po rzucie rożnym.

– Byliśmy zbyt głęboko w polu karnym. Każdy był schowany za daleko o metr czy dwa. Oczywiście, że jest się sfrustrowanym po utracie gola w ten sposób. Simon Kjaer to oczywiście dobry zawodnik. Jest silny i zablokował kryjącego go gracza, przez co znalazł się w dogodnej okazji. To rozczarowanie, ale powtórzę, że takie rzeczy się zdarzają. Byłem częścią drużyny, która zdobyła gola w doliczonym czasie gry – powiedział Ole Gunnar Solskajer, odnosząc się, rzecz jasna, do finału Ligi Mistrzów z 1999 roku. – Jasne, że to utrudnia sprawę. Nie możesz być szczęśliwy, tracąc gola u siebie, zwłaszcza na minutę przed ostatnim gwizdkiem. Musimy jednak wziąć to zaakceptować i za tydzień wywalczyć awans. Ich gol wyjazdowy sprawi nam trudności, ale sprawi, że będziemy szukać kolejnych bramek w rewanżu, co może nam dobrze zrobić. Gramy lepiej, gdy atakujemy i jesteśmy bezpośredni – dodał.

Martial kontuzjowany

Szkoleniowiec Manchesteru United potwierdził, że zmienił w przerwie Anthony’ego Martiala z powodu kontuzji biodra. Przyznał też, że ma nadzieję, iż Marcus Rashford będzie w formie za tydzień. Prawdopodobnie opuści on jednak najbliższy mecz z West Hamem w wyniku kontuzji odniesionej w derbach z Manchesterem City. Dopełniając problem kontuzji w linii ataku zespołu, bardzo mało prawdopodobny jest występ Edinsona Cavaniego przeciwko Młotom.

– Anthony dostał uderzenie w biodro, więc dołączył do listy napastników, którzy potrzebują badań. Mam nadzieję, że Rashford zagra za tydzień w Mediolanie. Nie wiem, czy uda mu się to już w ten weekend przeciwko West Hamowi. Trzymamy kciuki, bo bardzo go potrzebujemy. Nie sądzę również, by Edinson był gotowy na niedzielę – powiedział Solskjaer.

Spotkanie z Młotami rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.15. Sprawdź tabelę Premier League, by być na bieżąco.

