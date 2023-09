IMAGO / NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piotr Obidziński, Raków Częstochowa

Prezes Rakowa wskazał cel swojego klubu na najbliższy sezon

Sternik “Medalików” mówi m.in. o walce na wiosnę w europejskich pucharach

“Wiosna w pucharach jest w naszym zasięgu” – mówi Piotr Obidziński

Dadzą radę?

Raków Częstochowa w ramach fazy grupowej Ligi Europy mierzy się z Atalantą, Sportingiem Lizbona oraz Sturmem Graz. Pierwszy mecz jednak nie poszedł po myśli mistrzów Polski. Zespół “Medalików” przegrał w Bergamo 0:2. Teraz jednak nadchodzi rywalizacja z ekipą z Austrii. Już w następny czwartek na stadionie w Sosnowcu dojdzie bowiem do rywalizacji ze Sturmem Graz. Cel na dalsze mecze europejskich pucharów nakreślił prezes Piotr Obidziński.

– Zdecydowanie granie na wiosnę postrzegane będzie jako sukces, który jest w naszym zasięgu, czyli możemy tutaj mówić również o celu dla drużyny – mówi sternik Rakowa w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Nie jest to zadanie łatwe. Po to robiliśmy transfery, po to inwestowaliśmy w kadrę, po to też mamy szeroki sztab, który dba o wszystko. Teraz mamy pięć poważnych kontuzji, a i tak dajemy radę. Jesteśmy przed trudnym maratonem. Mamy mecze z Lechem, Grazem, Legią i Radomiakiem. Potem będą dwa tygodnie przerwy – dodaje prezes Piotr Obidziński.

