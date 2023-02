PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba zmaga się z nowymi problemami zdrowotnym, a Massimiliano Allegri podkreślił, że jego całkowity powrót do formy może trwać jeszcze od 2 do 3 miesięcy. Mimo to Juventus zdecydował się zgłosić Francuza do rozgrywek Ligi Europy.

Pogba z drobnym urazem

Francuz nie zagra z Lazio

Pomocnik został zgłoszony do Ligi Europy

Powrót Pogby znów się wydłuża

Paul Pogba od powrotu do Juventusu nie wystąpił jeszcze w żadnym oficjalnym meczu. Francuz nabawił się kontuzji podczas lipcowego tournee po Stanach Zjednoczonych i od tego czasu pozostaje poza grą. Jego powrót był wielokrotnie odkładany. Gracz liczył na udział w mistrzostwach świata w Katarze, ale ostatecznie musiał przejść operację.

W ostatnich tygodniach mówiło się, że Pogba jest coraz bliższy powrotu do gry. Francuz zaczął trenować z zespołem i znalazł się na ławce rezerwowych w meczu z Monzą, choć na boisku się nie pojawił. Okazuje się jednak, że pomocnik ma nowe problemy zdrowotne wynikające z dużego obciążenia mięśni i nie zagra w czwartkowym meczu Pucharu Włoch z Lazio.

– Pogba ma drobne problemy zdrowotne. Potrzebuje czasu, nikt nie może czynić cudów. Jego organizm musi się przystosować. Musimy go mądrze wprowadzać do gry i w odpowiednim momencie, kiedy będzie w formie. Myślę, że jego powrót do pełni formy może zająć jeszcze od 2 do 3 miesięcy – mówił w środę Massimiliano Allegri.

Mimo to, Juventus zdecydował się zgłosić Francuza do Ligi Europy. Bianconeri zajęli trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów za PSG oraz Benfiką Lizbona. Z tego względu na wiosnę wystąpią w mniej prestiżowej Lidze Europy, gdzie w 1/16 finału zmierzą się z Nantes. Pierwszy mecz odbędzie się 16 lutego we Francji, a rewanż w Turynie 23 lutego.

Uprawnieni zawodnicy Juventusu do gry w Lidze Europy: Szczęsny, Pinsoglio, Perin, Crespi, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Huijsen, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostić, Rabiot, Paredes, Chiesa, Vlahović, Milik, Kean, Di Maria.

Juventus na liście B umieścił też swoich wychowanków. Znaleźli się na niej między innymi Miretti, Fagioli, Soule czy Iling-Junior, którzy mają już na swoim koncie występy w pierwszym zespole Starej Damy.

