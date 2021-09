Platforma streamingowa Viaplay i Telewizja Publiczna doszły do porozumienia w sprawie transmisji spotkań Legii Warszawa w tegorocznej edycji Ligi Europy UEFA. Przedstawiciele obu nadawców wypracowali nieszablonowe rozwiązanie.

Mecze mistrzów Polski w roli gospodarza w fazie grupowej Ligi Europy będą emitowane zarówno w serwisie Viaplay, jak i w otwartym kanale TVP

Spotkania wyjazdowe Legii Warszawa w Lidze Europy będą dostępne tylko na platformie streamingowej

Od 2021 do 2024 roku wszystkie mecze europejskich drużyn w ramach Ligi Europy i Ligi Konferencji będzie dostępne w Polscie dzięki platformie streamingowej Viaplay

Viaplay porozumiało się z TVP w sprawie meczów Legii w Lidze Europy

Legia Warszawa już w środę zaczyna rywalizację w fazie grupowej Europa League. Tymczasem wiadomo już, czy spotkania z udziałem stołecznej ekipy będą dostępne w otwartej telewizji. Ostatecznie będzie to możliwe, ale tylko w połowie. Przedstawiciele Nordic Entertainment Group (NENT Group) oraz Telewizji Polskiej zawarli porozumienie. Dzięki niemu mecze warszawskiej Legii w roli gospodarza będą dostępne zarówno na platformie Viaplay, jak i w otwartym kanale TVP.

Tymczasem prawo do pokazywania na żywo spotkań wyjazdowych Legii w fazie grupowej Ligi Europy ma już tylko serwis streamingowy. Publiczny nadawca zapewnił sobie natomiast możliwość retransmitowania meczu. Obecnie NENT Group posiada prawa do pokazywania spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji w ośmiu rynkach. Są to: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia, a także Estonia, Łotwa, Litwa i Polska.

Legia Warszawa w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Europy zmierzy się ze Spartakiem Moskwa. Transmisja z meczu rozgrywanego na Otkrytije Arena w Moskwie, dostępna będzie na żywo wyłącznie na platformie Viaplay. Przedmeczowe studio rozpocznie się w środę, 15 września, o godz. 15.20.

– Przygotowujemy się do transmisji europejskich pucharów tak, by w środę i w czwartek widzowie mieli poczucie, że są blisko wydarzeń i emocji na boiskach. To że mamy polski klub w pucharach, że Legia Warszawa trafiła do tak mocnej grupy i zaczyna rozgrywki od meczu ze Spartakiem w Moskwie, który budzi tyle wspomnień, jest dodatkową motywacją. Wysyłamy do Moskwy czteroosobową ekipę dziennikarską, w tym Wojciecha Kowalewskiego, który grał i w Legii i w Spartaku. A pucharowe mecze w studiu w Warszawie będą analizować znakomici fachowcy: Piotr Stokowiec i Łukasz Smolarow, do niedawna trenerzy Lechii Gdańsk – ujawnił redaktor naczelny Viaplay – Paweł Wilkowicz.

Harmonogram spotkań Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy UEFA:

15 września 2021 roku: Spartak Moskwa – Legia Warszawa

(transmisja na żywo wyłącznie w Viaplay, retransmisja w kanale otwartym TVP)

30 września 2021 roku: Legia Warszawa – Leicester

(transmisja na żywo w Viaplay oraz w kanale otwartym TVP)

21 października 2021 roku: Napoli – Legia Warszawa

(transmisja na żywo wyłącznie w Viaplay, retransmisja w kanale otwartym TVP)

4 listopada 2021 roku: Legia Warszawa – Napoli

(transmisja na żywo w Viaplay oraz w kanale otwartym TVP)

25 listopada 2021 roku: Leicester – Legia Warszawa

(transmisja na żywo wyłącznie w Viaplay, retransmisja w kanale otwartym TVP)

9 grudnia 2021 roku: Legia Warszawa – Spartak Moskwa

(transmisja na żywo w Viaplay oraz w kanale otwartym TVP)

Czytaj więcej: Ślask – Legia: komiczna sytuacja wypaczyła wynik rywalizacji

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin