Jose Mourinho nie poprzestał na atakowaniu sędziego na konferencji prasowej. Przed odjazdem klubowym autokarem czekał na Anthony’ego Taylora na parkingu, gdzie w ostrych słowach przekazał mu, co o nim myśli.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma przegrała finał Ligi Europy z Sevillą po serii rzutów karnych

Jose Mourinho uważa, że znaczna część winy za ten wynik znajduje się na barkach Anthony’ego Taylora

Portugalczyk poczekał na sędziego na parkingu, gdzie nie zostawił na niego suchej nitki

“Podjąłeś idiotyczne decyzje”

Jose Mourinho wytypował już głównego winnego porażki jego AS Romy z Sevillą. Według Portugalczyka ta rola przypadła Anthony’emu Taylorowi. I trzeba przyznać, że arbiter prowadził finał Ligi Europy fatalnie. Podjął wiele błędnych decyzji i pokazał rekordową liczbę żółtych kartek. Już na konferencji prasowej The Special One podkreślił, że “sędzia wydawał się Hiszpanem”. Dodał też, że powinien wyrzucić z boiska Erika Lamelę.

Na tym się nie skończyło. Szkoleniowiec Giallorossich czekał na Anglika na parkingu. Tam nie żałował mu nieparlamentarnych słów.

– To była j***na hańba, chłopie. Podjąłeś idiotyczne decyzje. Pi***ol się! – wykrzyczał do Taylora Mourinho, co zarejestrowały kamery.

Przed rzymianami jeszcze jeden mecz ligowy w tym sezonie. Zmierzą się w nim ze Spezią. Możliwe, że będzie to ostatnie spotkanie Jose Mourinho w roli szkoleniowca Giallorosssich.

Zobacz też: Mourinho wściekły na arbitra finału. “Wydawał się Hiszpanem”.

AS Roma Spezia 2.05 3.60 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 czerwca 2023 07:29 .

