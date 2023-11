IMAGO / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Marcin Cebula

Raków Częstochowa pokonał Sturm Graz 1:0 w spotkaniu Ligi Europy

Marcin Cebula przyznał, że jego zdaniem mistrz Polski zdominował dzisiaj Austriaków

Pomocnik w pomeczowym wywiadzie ocenił starcie na Merkur-Arenie

Marcin Cebula: Uważam, że zdominowaliśmy przeciwnika

Raków Częstochowa w czwartek wieczorem na wyjeździe mierzył się ze Sturmem Graz w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Mistrz Polski zanotował pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach (1:0) i podtrzymał nadzieje na zajęcie trzeciego miejsca w tabeli grupy D, które zapewnia grę w 1/16 finału Ligi Konferencji.

Po ostatnim gwizdku przed kamerami “TVP Sport” stanął Marcin Cebula, który porozmawiał z Kacprem Tomczykiem. Ofensywny pomocnik pozytywnie ocenił dzisiejszy występ zespołu prowadzonego przez Dawida Szwargę.

– Trochę czekaliśmy na te trzy punkty, trochę trzymaliśmy kibiców w niepewności. Ale cieszy nas wygrana w dzisiejszym spotkaniu, bo naprawdę od samego początku dobrze to wyglądało i uważam, że zdominowaliśmy przeciwnika – powiedział Marcin Cebula w wywiadzie.

– W pierwszym meczu podeszliśmy do rywala ze zbyt dużym respektem. Dzisiaj tego nie było widać. Od pierwszego gwizdka robiliśmy to, czego trener od nas oczekuje. Myślę, że to było widoczne. Sytuacje były i udało nam się strzelić zwycięską bramkę w drugiej połowie – dodał.