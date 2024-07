Wisła Kraków walczy o kolejną rundę w europejskich pucharach. Znamy składy

Wisła Kraków już o 16:30 zmierzy się z KF Llapi. Stawką rywalizacji będzie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła – Llapi, oficjalne składy

Wisła Kraków już dziś przystąpi do swojego drugiego spotkania w ramach eliminacji do Ligi Europy. Pierwszy mecz poszedł z KF Llapi poszedł po myśli „Białej Gwiazdy”, która zwyciężyła przed własną publicznością 2:0. Gole dla polskiego zespołu strzelali Igor Sapała oraz Angel Rodado.

Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy decyzje szkoleniowców dotyczące wyjściowych składów. Już wiemy, że dziś w ofensywie „Białej Gwiazdy” zobaczymy trio: Angel Baena Perez, Angel Rodado oraz Mateusz Młyński. Z kolei w zespole KF Llapi na pozycji numer dziewięć wystąpi Albańczyk Ahmed Januzi.

KF Llapi: Avdyli, Emini, Useini, Krasniqi, Blaqkori, Musolli, Namani, Baftiu, Gashijan, Januzi, Maliqi

Wisła Kraków: Chichkan, Jaroch, Uryga, Colley, Mikulec, Sapała, Carbo, Baena, Sukiennicki, Młyński, Rodado

W przypadku awansu do kolejnej rundy Wisłę Kraków będzie czekało dużo trudniejsze zadania. Przeciwnikiem „Białej Gwiazdy” byłby Rapid Wiedeń. W przypadku ewentualnego odpadnięcia w drodze do Ligi Europy, „Biała Gwiazda” trafi do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Sprawdź także: Ekspert bezkompromisowo o Wiśle Kraków. Fatalna prognoza przed startem ligi