Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji. O zmianie nabywcy praw telewizyjnych do europejskich pucharów poinformował portal polsatsport.pl.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji trofeum

Liga Europy i Liga Konferencji w Polsacie Sport

W przyszłym sezonie zmieni się nie tylko format wszystkich trzech rozgrywek europejskich pucharów, ale również nadawca, który pokaże mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Wiadomo już, że Champions League będzie transmitowana w Canal+. Z kolei Telewizja Polsat przejmie prawa telewizyjne do formatu Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. O zmianach w ofercie opowiedział dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat, Marian Kmita.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Telewizja Polsat nabyła od UEFA wyłączne prawa do pokazywania w Polsce Ligi Europy i Ligi Konferencji. Cieszymy się z fantastycznej współpracy z UEFA i jesteśmy przekonani, że Liga Europy i Liga Konferencji w nowej formule rozgrywek będą doskonałym produktem i atrakcyjną ofertą dla fanów piłki nożnej. To właśnie w Lidze Europy czy Lidze Konferencji mamy szansę zobaczyć polskie drużyny, które przez 31 lat do Ligi Mistrzów dostały się niestety tylko 3 razy. Nasze rozgrywki będą szansą na zobaczenie i polskich drużyn i europejskich gigantów, takich jak Manchester United, londyńskie Tottenham i Chelsea, AS Roma czy FC Porto – powiedział Marian Kmita na łamach portalu polsatsport.pl.

Łącznie kibice będą mogli zobaczyć na sportowych kanałach Polsatu aż 189 spotkań w Lidze Europy oraz 153 mecze w Lidze Konferencji. Nowy sezon przyniesie również kluczową zmianę w formacie rozgrywek. Faza grupowa zostanie zastąpiona przez fazę ligową, a wszystkie zespoły będą rywalizować w jednej ogólnej tabeli stworzonej z 36 drużyn.

W Lidze Europy w fazie ligowej każda z drużyn rozegra 8 spotkań (4 u siebie i 4 na wyjeździe). Bezpośredni awans do fazy pucharowej uzyska 8 najlepszych drużyn. Natomiast zespoły z miejsc 9-24 zmierzą się w dwumeczu o awans do 1/8 finału.

Podobny format czeka drużyny, które przystąpią do rywalizacji w Lidze konferencji. Jedyną różnicą będzie fakt, że w fazie ligowej zespoły rozegrają 6 spotkań (3 u siebie i 3 na wyjeździe). Miejsca premiowane awansem wyglądają identycznie jak w przypadku Ligi Europy.