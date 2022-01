Legia Warszawa ukarana przez UEFA

Pressfocus Na zdjęciu: Pepsi Arena

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zdecydowała się ukarać Legię Warszawa za kibicowską oprawę spotkania ze Spartakiem Moskwa w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Warszawski klub będzie musiał zapłacić 17,5 tysięcy euro.

Legia przed meczem ze Spartakiem Moskwa przygotowała obraźliwą oprawę

Warszawski klub liczył się z potencjalną karą

UEFA postanowiło takową nałożyć w wysokości 17,5 tysięcy euro.

Kolejna kara dla Legii

Mecz ze Spartakiem odbył się dziewiątego grudnia. Pogrążona w kryzysie Legia wciąż miała szanse na wyjście z grupy Ligi Europy. Żeby się to stało, musiała wygrać z Rosjanami. Ekipa Marka Gołębiewskiego po słabej i bezbarwnej grze uległa gościom 0:1 i zajęła finalnie ostatnie miejsce w grupie. Uwagę kibiców w równym stopniu co wydarzenia boiskowe przykuwała jednak oprawa przygotowana na to spotkanie. Przed meczem kibice Legii ułożyli napis “Jazda z kurw***”, za który UEFA teraz ukarała mistrza Polski.

To nie pierwszy przypadek, kiedy UEFA nakłada na warszawski klub karę. W 2017 roku Legia także została ukarana przez organizację za obraźliwą oprawę. Sprawa nad którą pochylała się UEFA dotyczyła tzw. sektorówki, rozwiniętej na największej trybunie Legii podczas meczu rozgrywanego 2 sierpnia z zespołem FK Astana w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wówczas kara wyniosła 35 tysięcy euro.

Przerwę zimową w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy stołeczny klub wykorzystuje na intensywne treningi i sparingi, które zagwarantują lepszy przygotowanie piłkarzy do rundy wiosennej. A do poprawy jest wiele. Wojskowi rozegrali do tej pory trzy sparingi i wszystkie zakończyli zwycięstwami.

Przeczytaj także: Nawałka, Urban, a może ktoś trzeci? Ogłoszenie selekcjonera coraz bliżej