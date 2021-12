LE: West Ham nie utrzymał serii meczów bez porażki

Pressfocus Na zdjęciu: Alphonse Areola

W czwartek wieczorem doszło do ostatnich pojedynków w fazie grupowej Ligi Europy. West Ham rywalizował z Dinamo Zagrzeb. Młoty w rezerwowym składzie nie dały rady Chorwatom i tym samym doznały pierwszej porażki w europejskich rozgrywkach 0:1 (0:1). Wynik nie miał jednak wpływu na układ sił w grupie, ponieważ już wcześniej londyńczycy i goście zapewnili sobie awans do 1/16 finału.

Gol z początku spotkania ustalił ostateczny rezultat

David Moyes świadomy, że West Ham i tak wyjdzie z pierwszego miejsca, dał zagrać wielu rezerwowym. Kilku piłkarzy nawet zadebiutowało w Lidze Europy, ale nie do końca dobrze będą wspominać grudniowy wieczór.

Orsic w solowej akcji zmylił kilku rywali, zyskał trochę wolnego miejsca i w 4. minucie huknął nie do obrony w kierunku prawego okienka, nie dając większych szans Areoli na skuteczną interwencję.

Do przerwy więcej goli już nie padło. Trzeba przyznać, że spotkanie było wyrównane, natomiast Młoty miały poważne problemy z zagrożeniem bramki Dinamo. W drugiej połowie tempo zwolniło. Do ostatniego gwizdka sędziego działo się niewiele, przez co fani zgromadzeni na stadionie w Londynie mogli narzekać na nudę.

Niemniej zarówno West Ham i Dinamo grają dalej. Losowanie par 1/16 finału odbędzie się już w poniedziałek (13 grudnia). Wówczas drużyny z europejskich rozgrywek poznają swoich rywali w walce o trofeum na arenie międzynarodowej.