Manchester United zdeklasował Romę w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Europy. Czerwone Diabły na Old Trafford pokonały ekipę z Rzymu 6:2. Zatem z solidną zaliczką przystąpią do rewanżu, który w przyszłym tygodniu odbędzie się na Stadio Olimpico.

Dwie różne połowy na Old Trafford

Manchester United przystępowali w roli zdecydowanego faworyta do potyczki z rzymianami. Giallorossi nie zamierzali jednak tanio sprzedać skóry. Tym bardziej że nie mieli nic do stracenia, a dużo do zyskania. Ewentualny triumf w rozgrywkach mógł być jedyną szansą dla podopiecznych Paulo Fonseki na awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Gospodarze lepiej zaczęli spotkanie i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w dziewiątej minucie prowadzenie Czerwonym Diabłom dał Bruno Fernandes, który wykorzystał kombinacyjną akcję swojego zespołu i świetne zagranie Edinsona Cavaniego. Man Utd cieszył się z prowadzenia po golu byłego napastnika Paris Saint-Germain tylko przez sześć minut. Do wyrównania doprowadził Lorenzo Pellegrini, który wykorzystał rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez Paula Pogbę.

Tymczasem po pół godzinie gry niespodziewanie goście objęli prowadzenie. W roli głównej wystąpił Edin Dzeko. 35-latek wykorzystał podanie z boku boiska od strzelca pierwszego gola dla Romy, a Bośniakowi pozostało tylko dostawić nogę i skierować piłkę do praktycznie pustej bramki. Na przerwę rzymianie udali się w lepszych nastrojach.

Roma pogubiona i rozsypana, Man Utd bezlitosny

Na drugą połowę podopieczni Ole Gunnara Solskjaera wyszli bardzo rozdrażnieni. Następstwem takiego stanu rzeczy były cztery gole dla Czerwonych Diabłów. Do wyrównania już w 48. minucie doprowadził Edinson Cavani. Urugwajczyk uderzeniem pod poprzeczkę nie dał żadnych szansą na udaną interwencję golkiperowi rywali. Z kolei w 64. minucie Cavani po raz drugi wpisał się na listę strzelców, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie 3:2.

W ostatnich dwudziestu minutach gospodarze odzierali nadal z nadziei na korzystny wynik gości. Bruno Fernandes w 71. minucie wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul Chrisa Smallinga. Tymczasem w 75. minucie prowadzenie Man Utd podwyższył Paul Pogba. Mason Grenwood dobił natomiast rzymian w 86. minucie, wykorzystując sytuację oko w oko z Antonio Mirante. Tym samym do Włoch ekipa Solskjaera uda się z niezłą zaliczką, będąc jedną nogą w finale Ligi Europy. Przypomnijmy, że ostatnie spotkanie w tych rozgrywkach odbędzie się w Gdańsku, a jest zaplanowane na 26 maja.