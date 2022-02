Kontuzje w Napoli i Barcelonie przed hitem Ligi Europy

PressFocus Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy Napoli zmierzy się w czwartek z Barceloną. Obie drużyny przystąpią do tego meczu osłabione. Do grona nieobecnych dołączyli bowiem kolejni piłkarze.

Pojedynek Napoli – Barcelona to hit 1/16 finału Ligi Europy. Pierwsze spotkanie obu drużyn odbędzie się w czwartek

Po ostatnim weekendzie w obu zespołach do grona kontuzjowanych dołączyli kolejni piłkarze

W pierwszym meczu nie wystąpią między innymi Ronald Araujo, Matteo Politano i Stanislav Lobotka

Kadrowe problemy Napoli i Barcelony

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez w czwartkowy wieczór będzie miał mocno ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o obsadę środka defensywy swojego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że od pierwszej minuty parę stoperów tworzyć będą Eric Garcia i Oscar Mingueza. Pozostali środkowi obrońcy są wyłączeni z gry z powodu kontuzji.

Z problemami zdrowotnymi już od jakiego czasu zmagają się Clement Lenglet i Samuel Umitit, a do grona kontuzjowanych po niedzielnych derbach Barcelony dołączył Ronald Araujo. Urugwajczyk jeszcze w trakcie pierwszej połowy nabawił się urazu łydki i musiał opuścić boisko. Na razie nie wiadomo jak poważna jest to kontuzja, ale niemal na pewno wyklucza go z występu przeciwko Napoli.

Złe wiadomości napłynęły również z Neapolu, bowiem w meczu z Interem Mediolan urazów nabawili się Matteo Politano i Stanislav Lobotka. Pierwszy został zmieniony w trakcie drugiej połowy, natomiast drugi dotrwał na murawie do końcowego gwizdka sędziego. W poniedziałek Napoli poinformowało o kontuzjach obu piłkarzy.

Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że Politano doznał urazu mięśnia podeszwowego prawej nogi, natomiast Lobotka nadwyrężył mięsień dwugłowy uda. Kontuzje te eliminują ich z występy przeciwko Barcelonie.

