Pseudokibice Lechii Gdańsk we wtorkowy wieczór zaatakowali angielskich fanów Manchesteru United, którzy przybyli do Polski na środowy finał Ligi Europy. Na Polsat Plus Arena Gdańsk piłkarze Czerwonych Diabłów zmierzą się z Villarreal. Tymczasem w cieniu tego wydarzenia doszło do skandalicznych wydarzeń w jednym z gdańskich pubów.

Dzisiaj wieczorem rozegrany zostanie mecz finałowy Ligi Europy pomiędzy Villarreal a Man Utd

Przed interesująco zapowiadającym się spotkaniem piłkarskim doszło do skandalicznych wydarzeń w jednym z gdańskich lokali

Grupa pseudokibiców Lechii Gdańsk zaatakowała angielskich kibiców

Finał Ligi Europy w cieniu skandalu

Pseudokibice Lechii Gdańsk podjęli decyzję o gorącym powitaniu fanów Manchesteru United, którzy zgromadzili się w jednym z gdańskich lokali. Szalikowcy Biało-zielonych zdemolowali miejsce spędzania wolnego czasu przez angielskich kibiców, zmuszając ich do ucieczki. Po całym zdarzeniu grupa polskich pseudokibiców zaczęła intonować hasła: “Oficjalni chuligani Lechia Gdańsk”, wyjaśniając jednocześnie w jednoznaczny sposób, kto stał za atakiem.

Warto zaznaczyć, że polscy kibice mają na pieńku z angielskimi od lat. W 2016 roku głośno było o tym, że fani z Anglii zdeptali polską flagę, co jest udokumentowane w wielu materiałach wideo dostępnych w sieci.

Warto natomiast nadmienić, że w trakcie dzisiejszego starcia z udziałem Villarreal i Man Utd na trybunach pojawią się kibice. Według obowiązujących aktualnie obostrzeń widzowie będą mogli wypełnić 25 procent pojemności stadionu.

Spotkanie pomiędzy Czerwonymi Diabłami a Żółtą Łodzią Podwodną odbędzie się o godzinie 21:00.

