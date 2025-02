Ranieri podkreślił znaczenie Dybali w Romie

AS Roma dzięki świetnej postawie Paulo Dybali wywalczyła w czwartek awans do 1/8 finału Ligi Europy. Tymczasem po spotkaniu trener rzymian nie szczędził pochwał Argentyńczykowi.

Claudio Ranieri zachwycony Paulo Dybalą

AS Roma w czwartkowy wieczór pokonała FC Porto (3:2) w roli gospodarza. W dużym stopniu przyczynił się do tego Paulo Dybala. Argentyński napastnik wpisał się dwukrotnie na listę strzelców. Na temat tego gracza po zakończeniu starcia ze Smokami rozpływał się w zachwytach trener ekipy z Rzymu.

– Bardzo ważne jest mieć takiego mistrza jak Dybala. Jest niezwykły: mówi niewiele, ale zawsze używa właściwych słów. Jest liderem – przekonywał Claudio Ranieri cytowany przez Uefa.com.

– Kiedy nie strzeli gola, to wariuje, a teraz zdarzyło się to dwa razy. I ryzykowaliśmy, że coś nam ucieknie – wciąż musimy stać się drużyną. Po czerwonej kartce wszystko było w naszych rękach, ale musieliśmy pozostać skoncentrowani. Jestem niezwykle szczęśliwy, ale grę trzeba jeszcze udoskonalić. Nadal nie udaje nam się wyprowadzać kontrataków, a to jest niedopuszczalne – uzupełnił Włoch.

Potencjalnymi przeciwnikami Giallorossich są Athletic Bilbao i Lazio. Ranieri nie potrafił wskazać, z którą drużyną woli się zmierzyć w 1/8 finału Ligi Europy. – Zarówno Athletic, jak i Lazio to świetne drużyny, więc nie mam tu żadnych preferencji – rzekł trener Romy.

Spotkania w kolejnej fazie europejskich pucharów ekipa z Rzymu rozegra w marcu. Pierwsze mecze zaplanowane są na 6 marca. Rewanże odbędą się tydzień później.