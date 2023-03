Występ Angela Di Marii w czwartkowym meczu Juventusu z Freiburgiem stoi pod znakiem zapytania i wzbudza najwięcej emocji. Argentyńczyk znalazł się w kadrze zawodników powołanych na to spotkanie, ale wciąż nie jest pewne czy będzie mógł zagrać. Do tej kwestii odniósł się Massimiliano Allegri podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Freiburgiem

Szkoleniowiec ocenił szanse Di Marii na występ

Początek meczu o godzinie 18:45

Di Maria i Chiesa raczej nie wystąpią w czwartkowym meczu

– Niestety Di Maria doznał kontuzji po pierwszym meczu z Freiburgiem i musiał opuścić kilka sesji treningowych. Testy wyszły dzisiaj dobrze, co nie znaczy, że może zagrać. Istnieje ryzyko, że możemy go stracić na 40 dni biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się we wrześniu. Jutrzejszy mecz jest ważny, ale mamy o wiele więcej spotkań do rozegrania w tym sezonie – przyznał Allegri dość wymownie sugerując, że nie należy spodziewać się występu Argentyńczyka. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Federico Chiesy.

Juventus jedzie do Niemiec bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu. Przed tygodniem skromną wygraną 1:0 zapewnił turyńczykom wcześniej wspomniany Angel Di Maria.

– Chcemy tutaj strzelić gola, ponieważ sama próba obrony przy 0:0 nie jest naprawdę dobrym pomysłem. Freiburg jest znakomity w stałych fragmentach gry, musimy być bardzo zorganizowani i skoncentrowani przez pełne 100 minut – przyznał Allegri.

Bianconeri w najbliższą niedzielę zmierzą się z Interem Mediolan. Szkoleniowiec Juventusu nie chciał się jednak odnieść do tego spotkania twierdząc, że interesuje go jedynie najbliższy pojedynek.

