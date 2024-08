Ajax zgłosił kadrę na mecz z Jagiellonią, a w niej… utalentowany Polak

Ajax Amsterdam zgłosił do kadry na mecz z Jagiellonią Białystok Jana Faberskiego. To niezwykle utalentowany gracz, o którym ostatnio pozytywnie wypowiadał się nawet sam Wesley Sneijder.

Ajax zgłosił Faberskiego do kadry na mecz z Jagiellonią

Już w ten czwartek 22 sierpnia 2024 roku Jagiellonia Białystok zmierzy się w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy z Ajaxem Amsterdam. Holendrzy są oczywiście niekwestionowanym faworytem tego spotkania, ale białostoczanie pokazali, że potrafią rywalizować z mocniejszymi do siebie. Niemniej trudno spodziewać się sensacji, choć kibice oczywiście wierzą w swój zespół.

Co jednak bardzo ciekawe już kilka dni przed pierwszym gwizdkiem sędziego, to fakt, że Ajax do kadry na mecz z Białymstoku zgłosił raptem 18-letniego Jana Faberskiego. To niezwykle utalentowany zawodnik, który błyszczy na poziomie drugiej ligi holenderskiej i chwalił go ostatnio sam Wesley Sneijder. Wówczas legendarny pomocnik mówił tak: W Ajaxie jest taki jeden młody, naprawdę utalentowany chłopak. Jan Faberski. Myślę, że może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii.

I choć pomocnik do tej pory nie miał okazji zadebiutować w pierwszej drużynie, to teraz może to zrobić w bardzo ważnym meczu. Faberski swego czasu grał także dla Jagiellonii Białystok, ale w lipcu 2022 roku przeniósł się do akademii potentata z Holandii. Być może w pierwszej drużynie ekipy z Amsterdamu zadebiutuje w swoim kraju.

