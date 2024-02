IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Piłkarze Realu na Santiago Bernabeu

Według terminarza La Ligi, Real Madryt ma swój ostatni mecz domowy w tym sezonie rozegrać w niedzielę, 26 maja

Klub zgłosił już do władz rozgrywek prośbę o przełożenie spotkania na dzień wcześniej

Powodem jest koncert jednej z największych gwiazd popkultury, Taylor Swift, która pod koniec maja wystąpi na Santiago Bernabeu

Koncert Taylor Swift ogromnym wydarzeniem. Real z prośbą do La Ligi

Real Madryt rozgrywa, jak dotąd, świetny sezon w rozgrywkach La Ligi. Królewscy pewnie przewodzą stawce, a swojego największego konkurenta, Gironę FC, rozbili przy obu okazjach.

Terminarz ligowy zakłada, że Los Blancos swój ostatni mecz w tej kampanii rozegrają w ostatni weekend maja. Wówczas na Santiago Bernabeu przyjedzie Real Betis. Jak poinformowały takie źródła, jak Relevo i The Athletic, klub już wysłał prośbę do La Ligi. Real chce to spotkanie rozegrać nie w niedzielę, a w sobotę. Powód takiego zachowania jest pragmatyczny, acz nie dotyczy on piłki nożnej.

30 maja na stadion Królewskich przyjedzie ze swoim koncertem Taylor Swift. Królowa pop wzbudza ogromne zainteresowanie, a bilety na wydarzenie zostało już wyprzedane. Los Blancos chcą mieć jak najwięcej czasu na zorganizowanie koncertu amerykańskiej artystki. Do tego, przeniesienie starcia z Betisem może pozwolić na zorganizowanie dodatkowego terminu dla drugiego występu Swift. To pozwoliłoby spełnić oczekiwania fanów, którzy nie mogą doczekać się show w ramach “The Eras Tour”.

34-latka podczas tej trasy odwiedzi sporo obiektów sportowych. Wystąpi też na Anfield Road, Wembley, obiekcie Olympique’u Lyon czy PGE Stadionie Narodowym.

