W październiku, tuż po przenosinach z Paris Saint-Germain do Al-Hilal, Neymar zerwał więzadło krzyżowe przednie

Ta kontuzja na długo wyłączy go z gry. Nie wróci na boisko co najmniej do końca sezonu w Europie

Ostatnio 31-latek wziął udział w urodzinach Romario. Jego wygląd wskazuje na to, że w trakcie rekonwalescencji przybrał kilka dodatkowych kilogramów

Neymar bawi się na urodzinach Romario, a Al-Hilal czeka na jego powrót

Kariera Neymara to nieustanne pasmo wzlotów i upadków. Opuszczał Brazylię już jako gwiazdor i reprezentant kraju. W FC Barcelonie pokazał się jako jeden z najlepszych graczy swojego pokolenia, który latem 2017 roku pobił rekord transferowy i za 222 miliony euro przeniósł się do Paris Saint-Germain. Na Parc des Princes notował świetne statystyki, gdy był zdrowy. Niestety, nie do końca profesjonalny sposób bycia zawodnika nie pomagał jego kruchemu zdrowiu. W poprzednim sezonie pauzował przez cztery miesiące z powodu kontuzji kostki. Latem odszedł do Al-Hilal za kolejne 90 milionów euro. Niestety, Saudyjczycy nie nacieszyli się, jak dotąd, jego grą. W październiku zerwał więzadło krzyżowe przednie. Nie wróci do gry w tym sezonie, mało tego, wydaje się, że nie zdąży też na wyczekiwany turniej Copa America.

Neymar obecnie dochodzi do siebie po poważnej operacji więzadeł. Nigdy nie odpuszczał jednak sobie imprez, więc jego udział w 58. urodzinach legendarnego Romario nie mógł dziwić. Mistrz świata z 1994 roku zaprosił znane w Kraju Kawy persony, takie jak Monica de Souza, Danielle Favatto, Raphael Faria, Isabella Faria czy Ivy Faria.

Światowe media zwróciły uwagę, że na zdjęciach z imprezy piłkarz nie wygląda najlepiej. Regularnie zdarzało mu się przybrać na wadze, zwłaszcza w okresie między sezonami lub gdy leczył urazy. Teraz sytuacja się powtórzyła. Biorąc pod uwagę liczne doniesienia o tym, że obecna kontuzja to dla Brazylijczyka sytuacja w stylu “make or break”, wydawać by się mogło, że tym razem podejdzie do rekonwalescencji w bardziej odpowiedzialny sposób.

Neymar zdążył rozegrać dla Al-Hilal pięć spotkań. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

