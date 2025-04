Legia ograła Chelsea na oczach światowej gwiazdy. Jej hity zna niemal każdy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Augustyniak, George, Madonna

Madonna oglądała z trybun zwycięstwo Legii z Chelsea

Kamery wychwyciły, że na meczu Legii Warszawa z Chelsea pojawiła się Madonna. Amerykańska piosenkarka, która jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych i kultowych postaci w historii muzyki pop, od jakiegoś czasu wspiera drużynę The Blues.

O sympatii Madonny do Chelsea świadczy przede wszystkim szczególny post z Instagrama gwiazdy. We wrześniu 2024 roku napisała “Go Chelsea!” przy okazji meczu przeciwko Brighton.

Madonna wpadła na Stamford Bridge obejrzeć mecz Legii… Normalna sytuacja 😎#UECL pic.twitter.com/5VUiEDxBKF — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2025

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy Madonna zagościła na Stamford Bridge. W minionych miesiącach piosenkarka co najmniej kilkukrotnie odwiedzała stadion Chelsea wraz ze swoim partnerem Akeemem Morrisem, który był także na meczu The Blues z Legią.

28-latek jest fanem piłki nożnej i według niektórych źródeł sam próbował swoich sił na boisku, reprezentując kluby z niższych lig w Stanach Zjednoczonych.