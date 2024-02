Koniec z grami na PlayStadion. Trener dał piłkarzom bana

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti wprowadza zakaz

Piłkarze nie będą mogli używać PlayStation

Zakaz będzie obowiązywać na Euro 2024

Spalletti zakazuje gier wideo

Selekcjoner reprezentacji Włoch zauważył, że niektórzy z zawodników potrafią zarywać noce, by używać konsoli PlayStation5. Postanowił tym samym wprowadzić zakaz. Ma on obowiązywać już od najbliższego zgrupowania kadry.

– Odtąd moi zawodnicy zostawiają Playstation w domu i nie zabierają go już ze sobą. Widziałem już wcześniej, że urządzenie to wpływa negatywnie na drużynę. Jeśli ktoś gra do późna i widać to po nim kolejnego dnia, to coś tutaj nie gra – zauważył Luciano Spalletti.

Włosi zagrają na Euro 2024 w grupie B, gdzie czeka ich niełatwa przeprawa. Rywalami będą bowiem Hiszpanie, Chorwaci i Albańczycy.