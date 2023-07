IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Sergino Dest

Barcelona szuka sposobu na pozbycie się Desta

Żaden klub nie wykazuje zainteresowania obrońcą Blaugrany

Dest nie zdobył uznania w oczach Xaviego

Nie ma chętnych na Desta

FC Barcelona potwierdziła niedawno sprzedaż Nico do FC Porto. Teraz Katalończycy pracują nad pozbyciem się trzech kolejnych zawodników. Blaugranę mają opuścić Franck Kessie, Clement Lenglet oraz Sergino Dest.

Wygląda jednak na to, że Barcelona może mieć spory problem w przypadku tego ostatniego. Według Javi Miguela żaden klub nie wykazał jak dotąd zainteresowania Sergino Destem. Xavi Hernandez podjął decyzję o włączeniu obrońcy na przedsezonowy obóz USA, ale jego wartość maleje z każdą chwilą.

Dest przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zapowiadał, że będzie walczył o uznanie trenera, ale najwidoczniej nic się nie zmieniło. Barcelona nadal chce się go pozbyć, co pozwoli jej przeprowadzić kolejne wzmocnienia i zredukować budżet płacowy.

Zobacz również: Liverpool wyciąga pomocną dłoń do Mbappe? Ciekawa propozycja The Reds