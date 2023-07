Liverpool jest zainteresowany wypożyczeniem Kyliana Mbappe na jeden sezon. Takie rozwiązanie miałoby być korzystne dla wszystkich stron, a Francuz nadal miałby otwartą drogę do Realu Madryt za rok.

IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wciąż nierozwiązana jest przyszłość Kyliana Mbappe

Liverpool proponuje roczne wypożyczenie Francuza

Napastnik za rok mógłby trafić do Realu

Trwa saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe nie zdecydował się przedłużyć umowy z Paris Saint-Germain, dlatego klub odsunął go od składu. Gwiazdor nie poleciał z zespołem na obóz do Japonii i Korei Południowej, trenuje indywidualnie i został umieszczony na liście transferowej.

Mbappe według mediów zdecydowany jest na transfer do Realu Madryt. PSG żąda jednak za swoją gwiazdę aż 250 mln euro, a takiej kwoty Królewscy płacić nie chcą i próbują negocjować zniżkę, co nie do końca podoba władzom paryskiego klubu.

Zdaniem Daily Mail z pomocną dłoń wyciąga w tej sytuacji Liverpool. The Reds zaoferowali możliwość wypożyczenia Mbappe na jeden sezon. PSG otrzymałoby opłatę za wypożyczenie, a napastnik za rok miałby otwartą drogę do Realu Madryt po wygaśnięciu kontraktu i nie spędziłby sezonu na trybunach.

Trudno się jednak spodziewać, by PSG zgodziło się na taki ruch. Ponadto mówi się, że Mbappe chciałby od razu trafić do zespołu Królewskich.

