Xavi na wojnie z mediami. Pozywa dziennikarzy

Francisco Macia/Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi idzie do sądu z dziennikarzami

Hiszpanowi nie spodobały się publikacje prasowe

Po sezonie Xavi opuszcza Barcelonę

Xavi pozywa dziennikarzy

Wszystko wskazuje na to, że to już ostatnie tygodnie Xaviego Hernandeza w Barcelonie. Młody szkoleniowiec zapowiedział bowiem, że opuści Katalonię bez względu na to jak daleko Duma Katalonii zajdzie w Lidze Mistrzów. Działacze klubu poszukują obecnie jego następcy.

Według Marki trener Barcelony przygotował pozwy w stosunku do Manuela Jaboisa i Javiera Miguela za rzekome rozpowszechnianie dezinformacji na jego temat. Głównym powodem tego postępowania prawnego są uwagi poczynione przez Jaboisa, dziennikarza El País, w programie radiowym El Larguero.

Xavi oburzył się na krytykę drużyny, gdyż w tekście można było przeczytać, że “Barcelona jest błaznem Ligi Mistrzów”. Po wygranej nad Napoli i awansie trener odniósł się do tego na konferencji prasowej, mówiąc, że takie artykuły i dziennikarskie komentarze uderzają w wizerunek drużyny i są nieuczciwe.

Jabois powiedział w czasie audycji radiowej, że oburzony Xavi wysłał mu prywatne wiadomości sms-owe i odgrażał się w sprawie artykułu. Trener wszystkiemu jednak zaprzecza i twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. Przedstawiciele Xaviego twierdzą, że trener nie posiada nawet danych kontaktowych Jaboisa, podając w wątpliwość prawdziwość zapewnień dziennikarza. Teraz obie strony spotkają się w sądzie.