Xavi Hernandez w rozmowie cytowanej przez Diario Sport wypowiedział się na temat spraw w sądzie przeciwko dziennikarzom. Hiszpan dał wyraźnie do zrozumienia, że cierpliwość mu się wyczerpała.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Ciekawe wieści obiegły media w Hiszpanii

Xavi Hernandez wypowiedział się na temat oskarżeń dziennikarzy

Wypowiedx trenera została zacytowana przez serwis Diario Sport

Xavi Hernandez o zarzutach dziennikarzy

Xavi Hernandez został trenerem FC Barcelony w listopadzie 2021 roku. Jak na razie prowadził Katalończyków w 132 meczach. Ma już nawet na swoim koncie mistrzostwo La Liga wywalczone z ekipą z Camp Nou. Ostatnio trener przyznał, że cierpliwość mu się skończyła.

Szkoleniowiec Barcy pozwał dziennikarzy Javiego Miguela, który twierdził, że Xavi szuka “kreta” w klubie, oraz Manuela Jaboisa, który stwierdził, że trener wysyłał mu “nieprzyzwoite wiadomości”. Do obu zarzutów opiekun Katalończyków się odniósł.

– Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Przyjmuję krytykę, ale do pewnego stopnia. Nie będę tolerować kłamstw. To bardzo duże kłamstwo i czas powiedzieć dość – mówił Xavi cytowany przez Diario Sport.

W sobotę Barca zmierzy się w roli gospodarza z Las Palmas. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

