Wybory na nowego prezydenta Barcelony odroczone w czasie

FC Barcelona w oficjalnym komunikacie poinformowała, że zaplanowane na 24 stycznia wybory nowego prezydenta klubu odbędą się ostatecznie w późniejszym terminie. Klub z Camp Nou chce jednocześnie umożliwić głosowanie korespondencyjne.

FC Barcelona zgłosiła się już z wnioskiem do odpowiednich instytucji o to, aby głosowanie odbyło się w formie korespondencyjnej. Informację w tej sprawie podała Cadena Cope. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć pandemia COVID-19. Godne uwagi jest to, że hiszpański klub aktualne nie posiada elektronicznego systemu głosowania.

Przypomnijmy, że obecnie funkcję tymczasowego prezydenta Barcelony sprawuje Carlos Tusquets. Rolę tę ma pełnić tylko do momentu, gdy zostanie ogłoszony następca Josepa Marii Bartomelu. Głównymi kandydatami na prezydenta Dumy Katalonii są: Joan Laporta, Victor Font oraz Toni Freixa. Na dzisiaj nie jest znany nowy termin wyborów na sternika klubu. W każdym razie mają one odbyć najszybciej, jak się da.

Laporta faworytem

El Mundo sugeruje, że kolejny komunikat w sprawie wyborów może mieć miejsce wieczorem. W powszechnej opinii faworytem do końcowego triumfu w wyborach jest Joan Laporta, który zebrał 9625 podpisów. Font miał ich 4431. Z kolei Freix legitymuje się bilansem 2534 podpisów.

FC Barcelona w najbliższą niedzielę rozegra mecz o Superpuchar Hiszpanii, mierząc się z Athletic Bilbao. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21:00. Z kolei w czwartek 21 stycznia podopieczni Ronalda Koemana rozegrają spotkanie w ramach Copa del Rey, mierząc się z Cormellą. Tymczasem do ligowych zmagań Blaugrana wróci 24 stycznia, mierząc się z Elche CF.