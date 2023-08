Kepa Arrizabalaga w najbliższy piątek zadebiutuje w barwach Realu Madryt. "Marca" informuje, że jest on przewidziany do pierwszej jedenastki.

fot. Imago/Photo Players Images Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga ma zagrać w piątkowym meczu z Celtą Vigo

Będzie to dla niego debiut w barwach Realu Madryt

Wypożyczony z Chelsea Hiszpan w sezonie 2023/2024 zastępuje kontuzjowanego Thibauta Courtoisa

Wyczekiwany debiut

W trakcie przygotowań do sezonu Thibaut Courtois doznał poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry na kilka miesięcy, a być może nawet na całą kampanię 2023/2024. Real Madryt błyskawicznie zajął się znalezieniem następcy Belga. Wytypował Kepę Arrizabalagę, którego udało się ściągnąć z Chelsea w ramach rocznego wypożyczenia.

Hiszpan przybył do stolicy kraju kilkanaście dni temu. Od tego czasu również jest w treningu. Carlo Ancelotti posadził go na ławce rezerwowych w poprzedni weekend, ale teraz ma już stanąć między słupkami. “Marca” informuje, że Kepa jest przewidziany do wyjściowego składu na piątkowy wyjazdowy mecz z Celtą Vigo.

Do tej pory dostępu do bramki Królewskich bronił Andrij Łunin, który w pierwszej kolejce zachował czyste konto, zaś w drugiej dał się raz pokonać. W klubie panuje spora wiara w Kepę. Świetnie spisuje się na treningach, czym zaimponował sztabowi szkoleniowemu i samemu Ancelottiemu.

