ZUMA Press, Inc. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas i Vinicius Junior

Vinicius Junior oglądał mecz na… niewłaściwym kanale

Środowy wieczór, trwa hitowe spotkanie Liverpool – Real Madryt w 5. kolejce Ligi Mistrzów. Kontuzjowany Vinicius Junior postanowił wspierać swoich kolegów przed telewizorem. Gwiazdor Królewskich pochwalił się tym na swoim Instagramie, udostępniając relację z tego wydarzenia. Wprawne oko dostrzegło, że Brazylijczyk oglądał transmisję na kanale TNT Sports.

Wideo: zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Dostrzegł to także Javier Tebas. Prezes La Liga aktywnie walczy z nielegalnymi transmisjami i piractwem. Dlatego postanowił… zwrócić się do Viniciusa Juniora.

– Jeśli to jest w Madrycie, a myślę, że to było w Madrycie, to jest piractwo. Dostęp do treści umożliwiających oglądanie Ligi Mistrzów w Hiszpanii musi odbywać się za pośrednictwem Movistar Television. Aby oglądać te treści na TNT Sports, trzeba było mieć VPN lub antenę satelitarną skierowaną gdzie indziej. To oznacza, że działał niezgodnie z prawem. Poinformowano go, że następnym razem nie może działać w ten sposób.

Tebas miał przesłać list do Realu Madryt, w którym złożył skargę na zachowanie 24-latka. Królewscy raczej nie udzielą odpowiedzi prezesowi La Liga, który obecnie przebywa w Buenos Aires na konferencji przeciwko oszustwom audiowizualnym w Ameryce Łacińskiej.