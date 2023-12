Real Madryt prosi Viniciusa o cierpliwość podczas leczenia kontuzji

Hiszpańska Marca donosi, że Vinicius Jr robi wszystko, aby jak najszybciej wrócić do gry po kontuzji mięśniowej. Z takim podejściem nie zgadza się jednak Real Madryt, który chce, by Brazylijczyk na spokojnie wyleczył uraz.

IMAGO / Guillermo Martinez Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Jr kontuzji doznał podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii. Zawodnik Realu Madryt zerwał mięsień dwugłowy w lewym udzie. Pojawiły się doniesienia, że lewoskrzydłowy będzie pauzował przez dwa i pół miesiąca, a powrót spodziewany jest w lutym.

Tymczasem Brazylijczyk robi wszystko, by wrócić do gry jak najszybciej będzie to możliwe. Z takim podejściem zawodnika nie zgadza się jednak Real Madryt. Jak donosi Marca Królewscy próbują uspokoić Brazylijczyka i proszą go o cierpliwość.

W Realu uważają bowiem, że przedwczesny powrót do gry może mieć brzemienne skutki w przyszłości. Szanse nawrotu urazu będą znacznie większe. Z tego powodu klub nie chce nic przyspieszać i woli zaczekać na Brazylijczyka nieco dłużej jednocześnie mając pewność, ze wróci do gry w pełni zdrowy.

