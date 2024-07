Thiago Alcantara ma wrócić do Barcelony. Zupełnie nowa rola

Thiago Alcantara zakończył piłkarską karierę. Teraz będzie miał okazję sprawdzić się w nowej roli. Gerard Romero donosi, że Hiszpan wróci do Barcelony i dołączy do sztabu Hansiego Flicka.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Thiago wraca do Barcelony. Nie na boisko

Thiago Alcantara zakończył karierę w wieku zaledwie 33 lat. Ostatni okres był dla niego bardzo nieszczęśliwy, bowiem trapiony kolejnymi urazami nie był w stanie pomóc Liverpoolowi w walce o najwyższe cele. The Reds nie zdecydowali się na przedłużenie wygasającego kontraktu, rozstając się z Hiszpanem. Problemy zdrowotne przybliżyły go do decyzji o definitywnym odstawieniu butów na kołku, która została ogłoszona w niedzielę.

Były już znakomity pomocnik ma teraz przygotowywać się do nowej roli. Nie zrezygnuje definitywnie z piłki nożnej, gdyż z informacji Gerarda Romero wynika, że ma wrócić do Barcelony, gdzie dołączy do sztabu szkoleniowego Hansiego Flicka. Nad tym rozwiązaniem debatowano już od pewnego czasu, lecz nie było wówczas wiadome, jakie plany na najbliższą przyszłość ma Thiago Alcantara. Gdy potwierdziło się, że nie zamierza kontynuować swojej przygody na boisku, opcja dołączenia do sztabu Flicka wydaje się być dużo bardziej prawdopodobna.

⚽️ Thiago Alcántara cierra su etapa futbolística después de alguna dificultades físicas que le han impedido rendir al máximo estos últimos meses.



📞 Flick y el staff del FCB 👀@JijantesFC mañana a las 12h — Gerard Romero (@gerardromero) July 7, 2024

Thiago bardzo cenił sobie współpracę z Flickiem za czasów Bayernu Monachium. Pod wodzą tego trenera udało się Bawarczykom zdobyć Ligę Mistrzów, a Hiszpan był jednym z najważniejszych piłkarzy całego zespołu.

Wychowanek Barcelony wróci do klubu w nowej roli po ponad dekadzie rozłąki. Był z nią związany w latach 2005-2013.