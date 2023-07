fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Samuel Eto'o

Samuel Eto’o według najnowszych doniesień medialnych jest zamieszany w sprawę związaną z ustawianiem meczów

Informacje w sprawie przekazał serwis Sports News Africa

42-latek aktualnie jest prezesem Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej

Niepokojące rewelacje dotyczące Samuela Eto’o

Samuel Eto’o to były piłkarz, który został przy piłce nożnej po zakończeniu kariery. Niemniej w innej roli. Zawodnik może mieć jednak w najbliższym czasie problemy.

Według wieści Sports News Africa były reprezentant Kamerunu został nagrany w trakcie przeprowadzenia jednej z rozmów z prezesem drugoligowego klubu Opopo lepiej znanego jako Victoria United. Wynika z niej, że mogło dojść do ustawienia wyniku spotkania.

“Opopo musi awansować do pierwszej ligi. To jest nasz cel (…) To jest nasza Federacja. Jest nas czterech, ty i dwóch innych. Victoria United pójdzie w górę” – miały brzmieć słowa wypowiadane przez Eto’o. Kilka miesięcy później wyzwanie zostało zrealizowane przez klub.

42-latek to były środkowy napastnik. Eto’o bronił w przeszłości barw między innymi FC Barcelony, czy Interu Mediolan. Trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów. W drużynie narodowej wystąpił 118 razy.

