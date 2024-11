Szczęsny ciągle czeka na debiut. To ma być dla niego idealny mecz

Wojciech Szczęsny w październiku podpisał kontrakt z FC Barceloną, ale do tej pory nie rozegrał ani jednego meczu. Xavier Bosch z Mundo Deportivo wytypował spotkanie, w którym Polak powinien otrzymać szansę.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny w końcu doczeka się zmiany?

Inaki Pena lepszy niż Wojciech Szczęsny? Takiego scenariusza polscy kibice z pewnością się nie spodziewali. Jednak Hansi Flick nie zamierzał zaburzać hierarchii w szatni FC Barcelony i postawił na Hiszpana, który jak na razie odwdzięcza się za zaufanie. 25-latek świetnie odnajduje się w taktyce niemieckiego szkoleniowca i doskonale współpracuje z wysoko ustawioną defensywą.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Kolejne znakomite występy wychowanka Blaugrany nie przybliżają Szczęsnego do debiutu w nowych barwach. Chociaż niemal przed każdym kolejnym meczem Dumy Katalonii media spekulują na temat potencjalnej zmiany w bramce FCB, Flick powtarza – numerem jeden jest Inaki Pena. Sytuacja polskiego golkipera jest na tyle trudna, że doczekał się on wsparcia ze strony hiszpańskich dziennikarzy.

– Szczęsny, sprowadzony po kontuzji ter Stegena, musi wkrótce zadebiutować, aby dostosować się do stylu Barcelony. Mecz u siebie, taki jak z Las Palmas, jest idealny – zdecydowanie lepszy niż ryzykowny mecz Copa del Rey na małym, sztucznym boisku. Czas, aby weteran przygotował się na większe wyzwania – pisze Xavier Bosch z Mundo Deportivo.

Barcelona zmierzy się z Las Palmas już w sobotę o 14.00. Wojciech Szczęsny oczywiście znajdzie się w kadrze na to spotkanie, ale nic nie wskazuje na to, by Hansi Flick pozwolił mu zadebiutować.