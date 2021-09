Atletico Madryt pokonało we wtorkowy wieczór Getafe 2:1. Duża w tym zasługa Luisa Suarez, który zdobył dwie bramki. Kolejny słaby występ zaliczył natomiast Antoine Griezmann. Po zakończeniu spotkania szkoleniowiec mistrzów La Liga wziął w obronę reprezentanta Francji.

Atletico Madryt pokonało nie bez kłopotów Getafe we wtorkowym meczu szóstej kolejki La Liga

Nie popisał się w szeregach Los Colchoneros Antoine Griezmann, który musi mierzyć się z dużą krytyką

Siego Simeone w jednej z pomeczowych wypowiedzi usprawiedliwiał Francuza

Griezmann potrzebuje czasu w Atletico

Antoine Griezmann w trakcie ostatniego okienka transferowego wrócił do ekipy z Wanda Metropolitano. Piłkarz trafił do Atletico na wypożyczenie. Jak na razie rozegrał trzy spotkania, w których nie wpisał się jeszcze na listę strzelców.

Griezmann we wtorkowym meczu spędził na placu gry 67 minut. Niczym specjalnym się jednak nie wyróżnił. Zmienił go Matheus Cunha, który także trafił do madryckiej ekipy w trakcie ostatniej sesji transferowej. Na francuskiego napastnika spadła krytyka ze strony kibiców i dziennikarzy. Diego Simeone bronił jednak swojego zawodnika.

– Griezmann był pozytywnie nastawiony do pomysłu powrotu do klubu. Cały czas jednak musi się dostosować do nowych realiów. Atletico dzisiaj nie jest tym samym zespołem, którym było w momencie, gdy piłkarz żegnał klub – mówił trener Los Colchoneros cytowany przez RMC Sport.

– W poprzedniej kampanii Atletico wypracowało sobie kilka możliwości gry. Możemy grać zarówno w ustawieniu z trzema obrońcami, jak i z pięcioma. Dobrze czujemy się też w ustawieniu 4-4-2 – kontynuował Simeone.

– Jesteśmy aktualnie na etapie, w którym kilku naszych nowych piłkarzy przechodzi proces adaptacyjny. Podobnie wygląda sytuacja z Rodrigo De Paulem, który przeciwko Getafe spisał się dobrze, dając nam większą stabilność w grze – przekonywał Argentyńczyk.

Atletico jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej, legitymując się dorobkiem 14 punktów. W najbliższy weekend stołeczna ekipa zmierzy się z Deportivo Alaves.

