3 września 2018 roku Ronaldo nabył 51% akcji klubu Real Valladolid, dzięki czemu stał się jego właścicielem. Niespełna dwa lata później za 30 milionów euro nabył kolejny pakiet akcji, co spowodowało, że w jego własnością było 82% akcji hiszpańskiego zespołu. Legendarny Brazylijczyk nie zwojował z nową drużyną ligi hiszpańskiej. Występy “Albivioletas” przypominają raczej sinusoidę. Raz gra na najwyższym poziomie ligowym, a następnie spadek na zaplecze La Ligi, po czym kolejny wywalczony awans.

Podczas rozmowy z inną światową gwiazdą piłki nożnej Alessandro Del Piero “Il Fenomeno” opowiedział o sytuacji, której doświadczył z jednym z piłkarzy po ligowym meczu.

– Czasami zapominam, że nie jestem już zawodnikiem i że jestem prezydentem. Pewnego dnia moja drużyna grała mecz, w tamtej chwili był remis i jeden z naszych napastników znalazł się w sytuacji 1 vs 1 z bramkarzem. Niestety strzelił w niego i nie zdobyliśmy bramki. Pod koniec meczu poszedłem do szatni, aby wyjaśnić mu, jak zareagować w takiej sytuacji. “Kiedy jesteś sam na sam, musisz być spokojny, ponieważ obrońca ma nikłe szanse, żeby Cię złapać. Gdy już zbliżysz się do bramkarza, wykonaj ruch ciałem, a on spadnie na ziemię. To bardzo proste”. Odpowiedział mi: “Tak, dla Ciebie to proste. Ty jesteś Ronaldo”.