Robert Lewandowski w przyszłym sezonie dalej będzie grał dla Barcelony. Klub planuje oficjalnie ogłosić przedłużenie jego umowy do 2026 roku po przerwie reprezentacyjnej.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostaje. Barcelona zaplanowała ogłoszenie

Robert Lewandowski na początku sezonu był absolutnym liderem ofensywy Barcelony. Strzelał gola za golem i dla wielu stał się nawet realnym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Później pałeczkę po nim przejął Raphinha, który jest nie do zatrzymania. Polak w dalszym ciągu pozostaje najlepszym strzelcem La Liga oraz Ligi Mistrzów, choć w 2025 roku jego gra pozostawia wiele do życzenia. Pogorszyła się jego skuteczność, a Hansi Flick coraz częściej daje mu odpocząć, stawiając na Ferrana Torresa.

Lewandowski w dalszym ciągu jest oczywiście pierwszym i niepodważalnym wyborem na środku ataku. Jakiś czas temu pojawiły się w mediach informacje, że ten wypełnił już limit minut, w związku z czym jego umowa została automatycznie przedłużona do 2026 roku. Barcelona oficjalnie tego nie potwierdziła, natomiast “Sport” ujawnił, na kiedy zaplanowano specjalne ogłoszenie dalszej współpracy z Polakiem. Ma to nastąpić po marcowej przerwie reprezentacyjnej.

Nazwisko Lewandowskiego jest łączone z transferem do Arabii Saudyjskiej. Z jego otoczenia docierają sygnały, że wcale nie jest zainteresowany transferem i wiąże swoją przyszłość właśnie z Barceloną. Hiszpański gigant także zamierza opóźnić kwestie sprowadzenia nowego napastnika, który będzie jego następcą. Wśród kandydatów wymienia się chociażby Alexandra Isaka czy Benjamina Sesko.

Po przerwie na mecze reprezentacji FC Barcelona planuje ogłosić aktywowanie opcji przedłużnia umowy Roberta Lewandowskiego do 30 czerwca 2026 roku. [@sport] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 13, 2025

W tym sezonie Lewandowski uzbierał już 34 bramki w 39 występach.