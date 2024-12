Pablo Barrios jest bardzo ważnym piłkarzem Atletico Madryt. Włodarze Los Rojiblancos planują przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdką - informuje we wtorkowe popołudnie hiszpański portal TodoFichajes.com.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pablo Barrios

Pablo Barrios przedłuży kontrakt z Atletico Madryt?

Atletico Madryt imponuje wysoką formą w ostatnich tygodniach. Drużyna Los Rojiblancos dogoniła Real Madryt i jest bliska prześcignięcia Barcelony w ligowej tabeli, co sprawia, że podopieczni Diego Simeone po cichu wyrastają na faworyta do sięgnięcia po tytuł mistrzowski. Spora w tym zasługa Pablo Barriosa, który jest podstawowym piłkarzem zespołu Los Colchoneros. 21-latek pokazuje się ze świetnej strony, dzięki czemu wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce.

Doskonała postawa jednokrotnego reprezentanta Hiszpanii nie uchodzi uwadze innych klubów, ponieważ według mediów jego sytuację bacznie monitorują giganci Premier League. Dlatego Atletico Madryt chce jak najszybciej lepiej zabezpieczyć przyszłość swojej perełki. Aktualny kontrakt Pablo Barriosa jest ważny do 30 czerwca 2028 roku, a nowa umowa między stronami miałaby obowiązywać do połowy 2030 roku – ujawnił we wtorek hiszpański serwis “TodoFichajes.com”.

Ponadto środkowy pomocnik miałby otrzymać sporą podwyżkę, co pozwoliłoby przechytrzyć angielskie potęgi. Złoty medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich rozegrał 16 meczów i zanotował 2 asysty podczas trwającego sezonu. Pablo Barrios jest wychowankiem Realu, a do akademii Atletico trafił w 2017 roku. Dopiero w czerwono-białej części Madrytu poznano się na talencie tego zawodnika. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 30 milionów euro.