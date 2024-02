Ousmane Dembele z laurką dla Barcelony. “Tam dorosłem najbardziej”

fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele minionego lata zamienił Barcelonę na PSG

W rozmowie z “Le Parisien” wspomina czas spędzony w Katalonii

Przyznaje, że był to dla niego niezwykle trudny i wymagający okres

Dembele wspomina Barcelonę. Przyznaje, że było ciężko

Ousmane Dembele przez sześć lat reprezentował barwy Barcelony. Gdy wydawało się, że wreszcie wskoczył na poziom, jakiego od niego oczekiwano, zdecydował się na zmianę klubu. Minionego lata dołączył do Paris Saint-Germain, co było sporym zaskoczeniem.

W nowych barwach Francuz prezentuje się nieźle, choć wciąż stać go na dużo więcej. Uzbierał do tej pory zaledwie jedną bramkę, lecz znacznie częściej asystował swoim kolegom. Pomimo dość niespodziewanego rozstania przekonuje, że to Barcelona była dla niego najważniejszym klubem.

– Bardzo kocham Barcelonę. Gdy podpisałem z nią kontrakt, spełniły się moje marzenia. Do Barcelony trafiłem gdy miałem 20 lat, po zaledwie niecałych dwóch sezonach w profesjonalnej piłce. Wciąż się uczyłem. To Barcelona jest miejscem, w którym doświadczyłem najwięcej i dorosłem najbardziej, jako człowiek i jako piłkarz – przyznał Dembele.

Francuski skrzydłowy dokonał także porównania Barcelony do PSG. Założył, że zmiana klubu nie wpłynęła zbyt bardzo na jego życie.

– Barcelona to wielki klub, każdy o tym wie. PSG to również wielki klub. Kiedy jedziesz do centrum, wszyscy cię rozpoznają. Szczerze mówiąc, pomijając pogodę, nie zaszło zbyt wiele zmian – stwierdził.

