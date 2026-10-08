Mourinho ostrzegł Mbappe. Bezpośredni przekaz trenera Realu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe dostał ostrzeżenie. Mourinho był stanowczy

Real Madryt już w najbliższy weekend wróci do rywalizacji o ligowe punkty. W pierwszym meczu po przerwie na reprezentacje Los Blancos zmierzą się przed własną publicznością z Villarrealem. Hiszpańska prasa przekonuje, że mimo kontuzji na kadrze do dyspozycji trenera będzie Kylian Mbappe.

Mbappe nie zachowywał się zbyt rozważnie w ostatnich dniach. Choć był kontuzjowany, przyłapano go m.in. w klubie nocnym, a innego dnia wrzucił w media społecznościowe zdjęcie jak jeździ na rowerze. Przypomnijmy, że w rywalizacji Francji z Turcją doznał kontuzji kolana. Zachowanie piłkarza nie spodobało się kibicom i dziennikarzom. Na rozmowę do swojego biura wezwał go Jose Mourinho, który bezpośrednio ostrzegł zawodnika. „Na zewnątrz będę cię bronił, ale tutaj, nie” – miał powiedzieć Portugalczyk, cytowany przez El Chiringuito TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kylian Mbappe dostał ostrzeżenie, ale jednocześnie wsparcie od Mourinho. Popularny „The Special One” jest znany z tego, że publicznie zawsze staje murem za swoimi zawodnikami. Natomiast nie ma problemu z tym, aby twarzą w twarz lub w otoczeniu pozostałych piłkarzy powiedzieć prawdę prosto w oczy.

Przed przerwą na kadrę Mbappe był w świetnej formie. Łącznie strzelił 8 bramek w 8 meczach. Ostatnio jednak pojawiły się głosy, że 27-latek jest zawiedziony swoim pobytem w Madrycie. Podobno rozważa opuszczenie klubu latem przyszłego roku i wybrał kierunek transferu.