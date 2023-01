PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Jak Barcelona radzi sobie bez Roberta Lewandowskiego? Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Katalończycy pokonali Getafe, ale nie zachwycili. Skromną wygraną zapewniło im trafienie Pedriego z 35. minuty.

Barcelona pokonała Getafe w 18. kolejce La Liga

Katalończycy wyraźnie męczyli się z niżej notowanym rywalem

Przed meczem Realu przewaga FCB nad Królewskimi to sześć punktów

Barcelona wygrała, ale jej gra rozczarowała

Trener Barcelony postawił na dosyć interesujące zestawienie. Linię obrony stworzyli Alex Balde, Christensen, Kounde i Sergi Roberto, środek pola należał do trójki Pedri, Busquets i Gavi, natomiast w ataku gospodarzy zobaczyliśmy tercet Raphinha – Ansu Fati – Dembele.

Już w trzeciej minucie Borja Mayoral skierował piłkę do siatki gospodarzy, ale sędzia podniósł chorągiewkę i gol nie został uznany. Na pierwsze prawidłowe trafienie kibice zgromadzeni na Camp Nou musieli poczekać do 35. minuty. Lewym skrzydłem popędził Raphinha, który bezbłędnie zagrał przed bramkę do nadbiegającego Pedriego, a ten uciekł obrońcom i pokonał wychodzącego z bramki Davida Sorię. W 41. minucie Borja Mayoral po raz drugi znalazł się w dogodnej sytuacji, ale tym razem lepszy okazał się ter Stegen i Katalończycy schodzili na przerwę z korzystnym wynikiem.

Druga odsłona gry nie należała do najbardziej porywających. Barcelona nie miała pomysłu na zamknięcie wyniku i oddała tylko jeden celny strzał. Z kolei goście z minuty na minutę atakowali coraz bardziej odważnie, ale zabrakło im skuteczności i ostatecznie musieli pogodzić się z porażką na Camp Nou.

FC Barcelona – Getafe (1:0)

35′ Pedri