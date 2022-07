PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego wziął udział w pierwszej konferencji prasowej w roli piłkarza Barcelony. Napastnik nie krył zadowolenia z początkowych wrażeń.

FC Barcelona w nocy z wtorku na środę zmierzy się w Dallas z Juventusem

Przed tym meczem Lewandowski po raz pierwszy wziął udział w konferencji jako piłkarz Blaugrany

Napastnik ma świetne odczucia i uważa, że przed nim jeszcze co najmniej kilka lat gry na najwyższym poziomie

“Przede mną co najmniej kilka lat na najwyższym poziomie”

Robert Lewandowski z miejsca stał się gwiazdą Barcelony. Polak regularnie pojawia się w mediach społecznościowych klubu, został też jedną z twarzy niedawnego El Clasico. W nocy z poniedziałku na wtorek – czasu polskiego – po raz pierwszy wziął też udział w konferencji prasowej u boku Xaviego.

– Jeśli grasz w Barcelonie, trzeba myśleć o sięganiu po trofea. Oceniając po potencjale drużyny, celem będzie dotarcie na sam szczyt. Zobaczymy, jak uda się to zrealizować, ale czeka nas na pewno lepszy sezon niż poprzednie – powiedział 33-latek, zapytany o szanse Dumy Katalonii w walce o Ligę Mistrzów w nadchodzącej kampanii.

– Od samego początku czuję się tu bardzo dobrze. Każdy chce pomóc, a to dla mnie bardzo ważne. Spróbuję odwdzięczyć się grą i bramkami. Cieszę się z bycia częścią tej drużyny – wyznał też kapitan Biało-czerwonych. Podkreślił też, że spodziewa się szybkiej aklimatyzacji w nowym zespole.

W Bayernie Monachium Polak trenował pod okiem Pepa Guardioli. Czy to pomoże mu dopasować się do stylu Barcelony?

– Tak, oczywiście. Wielokrotnie rozmawiałem z nim o taktyce. Trenowałem u niego przez kilka lat. Dzięki temu łatwiej jest zaadaptować się do jakiegokolwiek stylu gry. On zmienił moje postrzeganie piłki i taktyki. W trakcie kariery miałem wielu wspaniałych trenerów. To pomoże mi zrozumieć, czego oczekuje ode mnie Xavi – odrzekł Lewandowski.

33-latek nie pozostawił też wątpliwości, co do pewności siebie.

– Moje ciało ma się bardzo dobrze. Nie myślę o tym, ile czasu zostało mi [na najwyższym poziomie – przyp. PP]. To na pewno potrwa jeszcze przez kilka lat. Wiek to tylko liczba, testy wskazują, że mam znacznie młodsze ciało, niż wskazuje metryka. Mam nadzieję, że pogram jeszcze przez kilka lat i że będą one wspaniałe – powiedział napastnik.

Obecnie Duma Katalonii przebywa na zgrupowaniu w Stanach Zjednoczonych. Czekają ją tam jeszcze pojedynki z Juventusem oraz New York Red Bulls. Na początku sierpnia zespół wróci do Barcelony; wtedy dojdzie też do oficjalnej prezentacji Roberta Lewandowskiego na Camp Nou.

Czytaj więcej: Juventus kolejnym kandydatem do sprowadzenia napastnika FC Barcelony.